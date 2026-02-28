KellyChu - 雲集各地文化領袖 推動藝術社群變革性對話 香港國際文化高峰論壇3•22再臨西九 | Executive日記

西九文化區管理局下月舉辦第二屆「香港國際文化高峰論壇」，成為下月底「香港藝術周」首個大型國際級藝文活動。活動將匯聚近30位來自15個國家及地區的重量級嘉賓講者，及包括多個主要文化區和頂尖文博機構的領袖，預計吸引數以千計海內外業界人士參加。



冀發展成國際文化界盛事



「香港國際文化高峰論壇2026」將於下月22日至23日在西九文化區舉辦，今屆主題為「藝創社群，無限可能」，將廣邀文化領袖與專家聚焦多項前沿議題，共同分享識見。



西九文化區管理局董事局主席陳智思指，承接2024年3月首屆論壇成功舉辦，管理局期望發展論壇成為國際文化界的旗艦盛事，推動世界各地藝術社群展開變革性對話。新一屆高峰論壇將雲集知名文化機構與具遠見的領袖，彰顯西九在全球藝文格局中的關鍵角色以及其龐大的國際聯繫網絡。隨着西九演藝中心即將落成，西九將持續提升香港作為亞洲領先藝文樞紐的地位，並強化香港作為中外文化藝術交流中心的定位。



在2024年首屆高峰論壇舉行期間，西九文化區管理局成功與全球21間頂尖藝文機構簽署合作意向書，合作成果包括多個重點項目，例如「貝聿銘：人生如建築」展覽、「天方奇毯－－伊斯蘭與世界文明的交織」特別展覽等。



除了參與論壇，與會者亦可親身體驗香港中外文化薈萃的獨特魅力，包括免費參觀香港故宮文化博物館及M+，並參與專屬導賞團，以及由西九演藝一年一度呈獻的「西九家FUN藝術節」；亦有機會參觀香港其他重要文化藝術機構，透過藝文活動感受本地藝術活力。



KellyChu