胡慧沖 - 火車夜市回來了 | 筆泰沖動

經常說百貨應百客，每個人的喜好不同，有人去旅行鍾意住平酒店，有人鍾意住豪啲，有人鍾意街邊地道草根美食，亦有人鍾意米芝蓮高級餐廳⋯⋯正如夜市，有人會選擇交通方便的，有人則想越遠越好。早前曼谷附近出現一個大型夜市，好多社交媒體朋友爭相採訪，聲稱地方超級大、沒有外國遊客和嘢食超級平，但地方實在遠；雖然話搭BTS可以去到，但其實唔係真係行得到去，兼且要再轉車，從市中心過去，你起碼預差唔多接近一個鐘⋯⋯地方係大，但其實賣嘅嘢同其他夜市有一半以上相同，你話啲嘢係咪超平？但平又如何，舉例串燒平10泰銖，你會食夠10串或20串嗎？說沒有遊客，但其實好矛盾，個個拍片人都走去介紹，結果又會引來好多中港台和其他地方遊客，又何來沒遊客呢？其實時間先最重要，出外旅遊吓吓要搭咁耐車程去一個咁遠嘅地方，其實值唔值得呢？真係見仁見智！裏面賣嘅嘢係咪好值得去呢？亦都係見仁見智！有朋友去完話正，但都有人去完話失望，都係嗰句，百貨應百客。



如果唔想花太多時間嘅話，其實曾經紅極一時嘅Train Night Market Ratchada夜市而家又返返嚟啦，喺地鐵站旁邊嘅商場後面，去過都知道有幾方便。今次重新營業相信一定再有新嘅賣點，當然亦都一定有人會話好多遊客去，但你自己唔係遊客咩？做乜咁憎遊客？亦可能有人會話啲嘢貴，但好老實講，夜市小販可以貴得幾多？你又會食幾多或者買幾多呢？這個夜市3月27日會重開，有興趣的都可以去看看。



胡慧沖