Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智 - 招呼不周 | 智智樂GO

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　上世紀90年代，退下一般酒家為先母慶壽，改為可安排較多親友共聚的吾鄉宗祠；讓家人鬆了一口氣，不然請這個，不請那個，誰坐那一桌，誰跟誰不可共坐……「關係哲學」處理不周，勢將帶來誤會與怨懟，為喜慶蒙上陰影，何苦來哉？

　　母親新春生日期間，逢大年初三在宗祠舉行九大簋盆菜宴，除大廳中間重心位置留給至親家人及年長親友；其他位子，猶如吃自助餐，先到先坐隨便入座，減省心力精神凡幾許！重點，這格式的座位安排比較隨意，免卻主人家的我們疏忽，引起招呼不周，招致無謂誤會。

　　宗祠內大鑼大鼓舞獅子舞麒麟為母賀壽，被遠近親戚朋友器重；漸次成為喚回香港農曆新年氣氛漸稀的一支回魂針；年復年越來越多朋友要求參與，甚至香港旅遊發展局都曾安排新春期間，被邀來港參觀本地慶年活動，來自世界各地及內地的媒體，在大年初三晚安排，前來體驗圍村傳統喜慶活動；漸成風俗，也喚醒香港至鄉土的盆菜食制漸被海內外人士認識及關注。

　　盆菜一度成為重要大時大節，從五星級酒店到便利店都供應的指定賀節食品。在宗祠內宴客，絕少吃單一大盆菜，而是包含飛鳥走獸游魚冬菇鮑魚及小盆盆菜「九大簋」。

　　各方媒體不斷廣播，吸引更多朋友及他們的親友的興趣參與；十年前來參加的朋友多至過千人，安排嚴重失衡，反正母親仙遊已好幾年，當下決定到此為止，停止舉行。直至去年，各方朋友懇求恢復舉行，在比較低調的情況下，嚴控辦理二十席；結果不俗。

　　馬年大年初五，「香港中廚師協會」會長及成員參與，另有機構及粵劇團體表達濃厚興趣；原以為繼續頂多筵開二十五席，最終三十八席。自己單獨一人處理；編位、布菜、迎賓……不言辛苦，免不了心情忐忑，時刻防備顧百漏一！

　　可惜一直的擔憂，果然命中；帶領大半生仰慕的文化界傳奇人物們，參觀過兩座宗祠、祖堂書室及過去招呼人客的清暑軒，始得機會回家匆匆換過長衫，再回到宗祠，鄭文雅提醒，始發現既是長輩亦是摯友「鏞記酒家」禮哥甘琨禮，在下「御用模特兒」余慕蓮一行人已消失。

　　本來特別安排的飯桌整夜空置，在眾多來賓前面繼續笑臉迎人，心下無奈得五內翻騰；自責一刻時間與精神錯配，弄至招呼不周，水洗難清！

鄧達智

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
16小時前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
8小時前
5上將遭罷免全國人大代表，包括原海陸空主帥。
5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥
即時中國
7小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
17小時前
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
9小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
11小時前
英國將嚴格執行電子旅行授權計劃。(法新社)
英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境
即時國際
2026-02-25 16:20 HKT
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
11小時前
更多文章
鄧達智 - 鋒味馬仔大哥沙翁 | 智智樂GO
　　周刊攝製馬年特輯，源自筆者去年入冬後帶領好友9人成滴滴團，殺上開平赤水，從在地正宗台山黃鱔飯開始﹕順德勒流食魚、番禺沙灣薑埋奶及市橋容太Grace Coffee Roaster豐盛中、西、星馬下午茶、廣州永慶坊廣州酒家精緻版筵席、白天鵝賓館飲早茶⋯⋯主角－－隨時一早賣晒欖仁馬仔（薩琪瑪）﹕馬年食馬仔！ 　　放棄名牌出品，選擇吾鄉街坊朗屏站旁，大大個壽桃牌廣告同一棟大廈一樓，以抗拒工廠預製
2026-02-20 02:00 HKT
智智樂GO