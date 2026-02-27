鄧達智 - 招呼不周 | 智智樂GO

上世紀90年代，退下一般酒家為先母慶壽，改為可安排較多親友共聚的吾鄉宗祠；讓家人鬆了一口氣，不然請這個，不請那個，誰坐那一桌，誰跟誰不可共坐……「關係哲學」處理不周，勢將帶來誤會與怨懟，為喜慶蒙上陰影，何苦來哉？



母親新春生日期間，逢大年初三在宗祠舉行九大簋盆菜宴，除大廳中間重心位置留給至親家人及年長親友；其他位子，猶如吃自助餐，先到先坐隨便入座，減省心力精神凡幾許！重點，這格式的座位安排比較隨意，免卻主人家的我們疏忽，引起招呼不周，招致無謂誤會。



宗祠內大鑼大鼓舞獅子舞麒麟為母賀壽，被遠近親戚朋友器重；漸次成為喚回香港農曆新年氣氛漸稀的一支回魂針；年復年越來越多朋友要求參與，甚至香港旅遊發展局都曾安排新春期間，被邀來港參觀本地慶年活動，來自世界各地及內地的媒體，在大年初三晚安排，前來體驗圍村傳統喜慶活動；漸成風俗，也喚醒香港至鄉土的盆菜食制漸被海內外人士認識及關注。



盆菜一度成為重要大時大節，從五星級酒店到便利店都供應的指定賀節食品。在宗祠內宴客，絕少吃單一大盆菜，而是包含飛鳥走獸游魚冬菇鮑魚及小盆盆菜「九大簋」。



各方媒體不斷廣播，吸引更多朋友及他們的親友的興趣參與；十年前來參加的朋友多至過千人，安排嚴重失衡，反正母親仙遊已好幾年，當下決定到此為止，停止舉行。直至去年，各方朋友懇求恢復舉行，在比較低調的情況下，嚴控辦理二十席；結果不俗。



馬年大年初五，「香港中廚師協會」會長及成員參與，另有機構及粵劇團體表達濃厚興趣；原以為繼續頂多筵開二十五席，最終三十八席。自己單獨一人處理；編位、布菜、迎賓……不言辛苦，免不了心情忐忑，時刻防備顧百漏一！



可惜一直的擔憂，果然命中；帶領大半生仰慕的文化界傳奇人物們，參觀過兩座宗祠、祖堂書室及過去招呼人客的清暑軒，始得機會回家匆匆換過長衫，再回到宗祠，鄭文雅提醒，始發現既是長輩亦是摯友「鏞記酒家」禮哥甘琨禮，在下「御用模特兒」余慕蓮一行人已消失。



本來特別安排的飯桌整夜空置，在眾多來賓前面繼續笑臉迎人，心下無奈得五內翻騰；自責一刻時間與精神錯配，弄至招呼不周，水洗難清！



