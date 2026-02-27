馮應謙 - 對付頸紋的矛盾 | 花樣男教授

頸紋，絕對是中年男女美容路上的大死穴。無論怎麼保養皮膚，直到現在我都還沒有找到徹底解決的方法。只是最近過年，特別有空，才比較勤力地處理一下我的頸紋。



很多人說，現代人變成了低頭族，經常看手機、平板等壞習慣導致頸部出現皺紋。不過我不太同意這個說法。小童、年輕人用機比我還多，他們可是一條頸紋都沒有。所以我覺得改善姿勢幫助有限。



頸紋其實有兩種。第一種是淺層頸紋，類似面紋或魚尾紋，問題多半是皮膚乾燥、缺水，年紀漸長問題更明顯。簡單一點就是狂保濕：臉部保濕精華、精華油都可以減淡紋路。但說真的，心會痛，因為頸部面積比臉大，用量多、成本不少。想節省一點可以考慮專用頸紋霜。另一誘發頸紋原因就是曝曬。我真的建議大家每天搽透明帶防曬的隔離霜，不過男士們要有心理準備，恤衫衣領很容易被防曬品染成發黃，這真的有點矛盾。



第二種就是「水平頸紋」，即是在脖子上一圈一圈凹陷的紋路。這真的是死穴中的死穴。年紀大了，骨膠原和肌肉流失，頸皮變薄、又易鬆弛，用一般護膚品基本上沒甚麼起色。要補回骨膠原才是實際，有些醫學美容療程除了臉部，也能幫頸部導入膠原蛋白。我最近還特意試了Margy’s的蛋白面膜，極推崇，它有夠長，可以一併敷面和敷頸，滿足感高。總的來說，要真正對付頸紋，代價真的不便宜啊。



馮應謙