Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮應謙 - 對付頸紋的矛盾 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　頸紋，絕對是中年男女美容路上的大死穴。無論怎麼保養皮膚，直到現在我都還沒有找到徹底解決的方法。只是最近過年，特別有空，才比較勤力地處理一下我的頸紋。

　　很多人說，現代人變成了低頭族，經常看手機、平板等壞習慣導致頸部出現皺紋。不過我不太同意這個說法。小童、年輕人用機比我還多，他們可是一條頸紋都沒有。所以我覺得改善姿勢幫助有限。

　　頸紋其實有兩種。第一種是淺層頸紋，類似面紋或魚尾紋，問題多半是皮膚乾燥、缺水，年紀漸長問題更明顯。簡單一點就是狂保濕：臉部保濕精華、精華油都可以減淡紋路。但說真的，心會痛，因為頸部面積比臉大，用量多、成本不少。想節省一點可以考慮專用頸紋霜。另一誘發頸紋原因就是曝曬。我真的建議大家每天搽透明帶防曬的隔離霜，不過男士們要有心理準備，恤衫衣領很容易被防曬品染成發黃，這真的有點矛盾。

　　第二種就是「水平頸紋」，即是在脖子上一圈一圈凹陷的紋路。這真的是死穴中的死穴。年紀大了，骨膠原和肌肉流失，頸皮變薄、又易鬆弛，用一般護膚品基本上沒甚麼起色。要補回骨膠原才是實際，有些醫學美容療程除了臉部，也能幫頸部導入膠原蛋白。我最近還特意試了Margy’s的蛋白面膜，極推崇，它有夠長，可以一併敷面和敷頸，滿足感高。總的來說，要真正對付頸紋，代價真的不便宜啊。

馮應謙

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
16小時前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
8小時前
5上將遭罷免全國人大代表，包括原海陸空主帥。
5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥
即時中國
7小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
17小時前
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
9小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
11小時前
英國將嚴格執行電子旅行授權計劃。(法新社)
英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境
即時國際
2026-02-25 16:20 HKT
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
11小時前
更多文章
馮應謙 - 新年新衣着：從中國紅到國際潮流 | 花樣男教授
　　過年穿甚麼？其實不論任何品牌，大到高級時裝、小到運動品牌，每年都一定會推出一些為農曆新年設計的單品，大多都用上紅色或加入中式元素，務求迎合中國人的節日氣氛。雖然看似大同小異，但細心留意下來，每年還是會有些小驚喜。最近難得有時間逛街，我就總結一下今年的觀察。 　　第一，紅色依然是主場。我習慣稱這種鮮艷的色調為「中國紅」，我每年看春晚，明星穿的紅色就是中國紅。不過，今年春晚有些新突破－－不少
2026-02-20 02:00 HKT
花樣男教授