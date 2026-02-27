Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風 - 《東京的士》與《秒速5厘米》 | 優雅以後

林靖風
3小時前
專欄
　　直到現在，我仍然會把一些戲票和特定日期的收據留下來，為着留存某一段回憶。在某一天跟某一個人做了某一些事情，即使是微不足道的經歷，也至少知道自己曾經做過。我們在世界上，其實都只是一個微不足道的存在。

　　《東京的士：回憶里程》充滿着日本八、九十年代溫情劇集的氣氛：誇張手法的演繹、經過設計的幽默與風趣情節，交織着城市中的都會風景，講述人與人之間的親密並不只能用時間來衡量。司機宇佐美浩二（木村拓哉飾）安慰女主角高野蓳（倍賞千惠子飾）說：「正因妳還活着，才可以看到這樣的美景。」看似荒謬的人生故事，也可以用一程的士的時間來講述。

　　《秒速5厘米》真人版補充了許多原動畫中較為直白的角色塑造。原本以獨白為主的敘事方式，加入多個角色之間的對話，以推進兩位主角的情感堆疊與生活細節。原先以章節區分的敘事手法，亦改為插敘的形式，帶動兩人之間的情緒轉折。故事透過「世界末日」時的約定，呈現出挽留或放下的抉擇。暗戀遠野（松村北斗飾）的高中生澄田（森七菜飾）說：「見不了面也會讓心產生距離嗎？」回憶或許不存在，但一個人的影響卻是永恆的。

優雅以後