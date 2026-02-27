Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 彤福軒Vicky榮休宴 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　周大福珠寶在瑰麗酒店彤福軒的傳媒春茗，並非尋常午宴，面對維港180渡海景的宴會廳，陳列多款最新金飾設計，由COO黃燕琼親自介紹，以爆竹為主題的「心響事成」手工精緻，「爆竹」吊墜內藏可愛小馬，逐件試戴，愛不釋手。

　　欣賞過金飾系列後，便享用彤福軒主打的順德菜，由生拆鮮魚羮打頭陣，主食XO醬炒魚麵作結，首尾呼應年年有餘，嘗過甜品，工作人員推出生日蛋糕，原來是為周大福珠寶公關大姐大劉淑儀Vicky提早慶生，唱生日歌許願切生日蛋糕後，尚有壓軸重頭戲：Vicky宣布榮休！為30多年的精彩公關生涯寫上完美句號。

　　在周大福珠寶3年多期間，她施展渾身解數為這個有近百年歷史的品牌說好故事，更在去年首次參賽有「公關奧斯卡」之稱的「香港公共關係獎」，得到「信譽品牌管理」銀獎，成績彪炳。她概括半生的公關業績，面上是燦爛陽光笑容，語調愉快，沒哽咽沒淚眼，是滿足欣喜地榮休，準備開始第二人生。

　　見過不少能幹的朋友宣佈榮休，結果原來只是個休止符，因為懷才必再遇伯樂，豈可輕易言休，且看今次的預測準不準。Vicky先充充電，去個小旅行吧！

查小欣
 

Vicky Lau半生公關生涯，戰績彪炳。
Vicky Lau半生公關生涯，戰績彪炳。
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
16小時前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
8小時前
5上將遭罷免全國人大代表，包括原海陸空主帥。
5上將遭罷免全國人大代表 包括原海陸空主帥
即時中國
7小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
17小時前
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定
影視圈
9小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
11小時前
英國將嚴格執行電子旅行授權計劃。(法新社)
英國ETA︱周三起嚴格執行 包括港澳台旅客出發前申請否則禁入境
即時國際
2026-02-25 16:20 HKT
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
11小時前
更多文章
查小欣 - 蘭桂坊的小雲南 | 查乜料
　　蘑歡雲南小酒館（The Mushroom），上海著名雲南菜「蘑歡 Bistro」的姊妹店，落戶蘭桂坊，主打正宗滇菜，大廚團隊來自雲南，廚藝總監曾獲黑珍珠一鑽，堅持採用雲南高原原生菇菌如松茸、雞樅、牛肝菌、乾巴菌、羊肚菌、竹蓀等。 　　精彩菇菌宴有多款前菜：清新開胃的百香果油醋汁鳳梨鳳尾蝦、微辣甜酸的版納樹番茄燒椒茄子、豆香味濃外脆內滑的石屏包漿豆腐、鹹香的滇味鹽水豬肝配賣相特別的花紋花生
2026-02-20 02:00 HKT
查乜料