查小欣 - 彤福軒Vicky榮休宴 | 查乜料

周大福珠寶在瑰麗酒店彤福軒的傳媒春茗，並非尋常午宴，面對維港180渡海景的宴會廳，陳列多款最新金飾設計，由COO黃燕琼親自介紹，以爆竹為主題的「心響事成」手工精緻，「爆竹」吊墜內藏可愛小馬，逐件試戴，愛不釋手。



欣賞過金飾系列後，便享用彤福軒主打的順德菜，由生拆鮮魚羮打頭陣，主食XO醬炒魚麵作結，首尾呼應年年有餘，嘗過甜品，工作人員推出生日蛋糕，原來是為周大福珠寶公關大姐大劉淑儀Vicky提早慶生，唱生日歌許願切生日蛋糕後，尚有壓軸重頭戲：Vicky宣布榮休！為30多年的精彩公關生涯寫上完美句號。



在周大福珠寶3年多期間，她施展渾身解數為這個有近百年歷史的品牌說好故事，更在去年首次參賽有「公關奧斯卡」之稱的「香港公共關係獎」，得到「信譽品牌管理」銀獎，成績彪炳。她概括半生的公關業績，面上是燦爛陽光笑容，語調愉快，沒哽咽沒淚眼，是滿足欣喜地榮休，準備開始第二人生。



見過不少能幹的朋友宣佈榮休，結果原來只是個休止符，因為懷才必再遇伯樂，豈可輕易言休，且看今次的預測準不準。Vicky先充充電，去個小旅行吧！



查小欣



Vicky Lau半生公關生涯，戰績彪炳。