KellyChu - CEO黎韋詩感謝同事付出成就50周年 麥當勞員工晚宴8000人歡聚亞博 | Executive日記

3小時前
香港麥當勞每年都會於新春期間舉辦員工晚宴，感謝全體員工過去一年堅守崗位。今年延續傳統，一連三晚假亞洲國際博覽館舉行年度員工晚宴，筵開650席，與近8000名員工歡聚一堂，喜迎馬年。同時頒發逾500個長期服務獎，當中超過150位員工服務滿20年或以上，以及頒發超過200個年度傑出員工獎。

　　香港麥當勞行政總裁黎韋詩於晚宴上致辭時，向全體員工表達謝意，並為大家打氣及送上祝福：「2025年是香港麥當勞非常豐盛的一年。全賴每位同事在不同崗位上的堅持和付出，我們成功舉辦多個活動，與全港市民一同慶祝。我特別感謝一眾長期服務獎得獎同事－－他們多年來的敬業精神，與公司邁步向前，成就50周年這個輝煌的里程碑。踏入馬年，讓我們一齊繼續秉持『味美歡笑，共創共好』的信念，為顧客帶來更多Happy Moments。」

　　適逢香港麥當勞50周年主題花車早前於新春花車巡遊亮相，一部迷你版花車聯同員工表演隊載歌載舞，氣氛熱鬧。 

　　晚宴更邀得多位人氣歌手驚喜登場，包括人氣王姜濤@MIRROR、麥當勞的全新茶飲代言人及《尋秦記》中的大熱人物林峯、連續多年參與員工晚宴演出的Dear Jane。表演嘉賓甫出場已旋即將現場氣氛推向最高點，一眾員工紛紛化身小粉絲走到台前大合唱，氣氛熱烈，大讚公司帶來「世一員工體驗」。

黎韋詩向全體員工表達謝意。
