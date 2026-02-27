Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 收藏記憶 | 好好過日子

李純恩
3小時前
生活 專欄
　　在籌備畫展的時候，邦瀚斯的朋友提議除了我的畫之外，還可以展出一些我的收藏品。於是畫展就分了兩個部分，第一部分是我畫的「貓在哪裏」，第二部分叫「黃金時代」。

　　聽了這個稱呼，熟悉我的朋友就知道指的是八十、九十年代的香港。我收藏的東西基本上都來自朋友，比如查先生寫的最後一幅書法、黃永玉先生寫給我的對聯、張國榮送給我的唱片、倪匡和吳宇森寫給我的信，還有在做報紙副刊時收到的查先生的親筆指示和他的文章原稿，以及在那個年代跟演藝圈朋友拍下的合照⋯⋯諸如此類，好像零零碎碎，卻又互有關聯，都能串連起來。

　　這些收藏在當時還覺得平常，但隨着歲月增長，越來越珍貴，那既是我的一段人生歷史的紀錄，也為香港定格了一個那麽耀目的黃金時代。時光流逝，許多人事也隨之流走了，幸好有些物件留下成了印記。睹物思人憶事，當年的歡笑聲似乎又在耳邊響起，是那麼真切，那麼可貴。這些，只要是從那個年代走過來的香港人，應該明白我在說甚麼。

　　那時候我們都年輕，就像今天幫我策展的年輕朋友一樣。他們看着當年留下來物件和照片，陌生得來又覺得親切，我則是隨手拿起一樣都可以說出一段有情有義有趣的故事，許多事情，也只有那個時代才會發生。我跟他們說，許多今天好像普通平常的東西，物件也好，照片也罷，其實是留給以後看的。好好留着，在以後，都是回味無窮的故事。

