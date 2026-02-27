李飛帆 - 胃仙 - U：節後護胃調理　重新出發無負擔！ | 企業熱話

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李飛帆
3小時前
　　新春過後，香港人經歷一連串美食的狂歡——團年飯、開年飯、盆菜、年糕甜品，美酒佳餚接二連三，容易出現消化不良、胃脹胃痛、胃酸倒流等「節後症候群」，這時候正是胃仙-U發揮守胃護胃作用的關鍵時刻！

　　胃仙-U雙層藥片設計，外層的強效抗酸劑和生物澱粉酶，服用後迅速溶解，有效中和胃酸、促進消化；而內層能滲透到胃部受損部位，快速治療。不僅能快速緩解各種胃部不適，也有助於修復受損胃黏膜，促進胃部健康恢復，從根源上解決胃部不適。只要飯後服用1片（每日3次），就能有效排解節日積存的不適，讓胃部「重啟」、精神煥發，活力滿滿迎接新一年的新開始！

銷售點：萬寧、屈臣氏、HKTVmall、各大超級市場、攝達概念店（銅鑼灣、荃灣）及各大藥房藥行有售    查詢：2544 4182
 

