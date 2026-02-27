李飛帆 - 大家樂推出三重會員禮遇 | 企業熱話

由即日起，大家樂特別推出三重會員禮遇，讓顧客連環享受多重着數。



由即日起至3月8日，推出「長者會員晚市滿$50即減$5」優惠，長者會員可於App內領取優惠券並於自助點餐使用，或於收銀處向職員表示，即可即時享有折扣。優惠適用於大家樂多款晚市人氣菜式，包括暖心湯品、滋味飯麵、招牌小菜、惹味燒味、暖笠笠火鍋及鐵板系列等，更可無限次使用，愈食愈抵。



同時大家樂亦帶來「早餐手機點餐指定點心配粥套餐即減$4」禮遇。Club 100會員即日起至3月8日憑券於早餐時段以手機點餐惠顧指定點心配粥套餐，即可享$4折扣優惠，為每朝帶來輕鬆又滿足的開始。



*大家樂快餐有限公司保留此券之最終決定權，優惠須受其他條款及細則約束。