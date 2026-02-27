李飛帆 - 攝達®納豆通血管加強版最快1小時暢通血管 | 企業熱話

30歲後，血管內的斑塊積聚會顯著加快；加上不健康的生活方式，如忙碌工作、飲食不健康以及缺乏運動，容易導致血管受到損害，並透過手腳麻痺、胸口悶痛或頭暈等症狀發出求救訊號。



「攝達®納豆通血管加強版」配方結合三合一強效成分：日本專利納豆激酶、專利Komecosanol®米糠萃取物（含甘蔗原素）及輔酶Q10，有助溶解及清除血管內積聚的廢物，抑制血管廢物生成；清脂降醇（真人實測，4星期降低壞指數9.1%）、改善血液黏稠度，暢通血管；臨床證實最快1小時*見效，功效比一般納豆產品高達100倍*。



同時或有助穩定三高，維持心臟及血管健康，預防心血管風險。產品日本製造，天然無藥性，適合長期服用。



