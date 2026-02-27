李飛帆 - 宏基傢俬專業翻新工場 提供精湛手藝與貼心服務 | 企業熱話

宏基傢俬於九龍灣工業中心擁有兩個自家的翻新工場，分別是油漆工場和翻捫梳化工場。工場師傅擁有超過40多年的經驗，絕對稱得上是手藝精湛的專家。油漆工場是宏基傢俬的一個重要部份，為客戶提供家具的優質油漆服務。師傅們運用他們豐富的經驗和專業知識，為家具塗上平滑、持久的優質油漆，確保家具表面的美觀和保護。



另一個工場是翻捫梳化工場，專注於提供梳化及餐椅和其他軟墊家具的翻新服務。師傅們擁有深厚的專業知識，能夠修復和改造各種不同款式和材質的梳化及餐椅。無論是梳化的軟墊需要更換、修復還是重新設計，他們都能夠以優質的工藝和細緻的手工，為客戶打造出舒適、美觀的梳化及餐椅。



查詢：2795 1497