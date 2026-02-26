KellyChu - 7 - Eleven聯乘台灣兩品牌 打造多款限定甜點及特飲 | Executive日記

7-Eleven創意源源不絕，新一年自家品牌繼續推陳出新。7-SELECT、7CAFÉ及7仔食檔與兩大台灣人氣品牌－－以獨特茶飲聞名嘅「可不可熟成茶行」及嚴選天然蜂蜜嘅「蜜蜂工坊」攜手合作，打造一系列限定聯乘新品，包括多款蛋糕甜點和特飲，讓大家隨時隨地享受high tea嘅樂趣。



本次企劃焦點之一係由三大品牌聯乘打造出嘅「7-SELECT X 蜜蜂工坊 X 可不可熟成茶行蜂蜜吉士紅茶包」，巧妙地將台灣兩大品牌嘅招牌元素－－「蜂蜜」與「紅茶」完美融合，碰撞出層次豐盈的絕妙風味。



7-SELECT與「可不可熟成茶行」推出5款限定紅茶及伯爵茶系列新品：胭脂紅茶忌廉泡芙、胭脂紅茶麻糬感忌廉蛋糕卷、紅茶巴斯克芝士蛋糕、胭脂伯爵茶忌廉蒸蛋糕，以及胭脂紅茶忌廉瑞士卷。「蜜蜂工坊」則與7CAFÉ合作，帶來2款人氣蜂蜜飲品－－ 7CAFÉ+蜜蜂工坊蜂蜜鮮奶咖啡及7CAFÉ+蜜蜂工坊蜂蜜鮮奶。



