林靜 - 愛惜山水 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
13小時前
生活 專欄
　　年初三，打開社交媒體，彷彿全香港的人都到了郊外。城門水塘的白千層、烏蛟騰的鄉村小徑、大潭的疊翠山巒，一一在朋友的鏡頭下展現。這大概是香港獨有的福氣，不論你住哪區，一小時車程總能覓得山林水畔，親親大自然。

　　這種福氣，從前未覺特別，這幾年卻越發珍惜。當世界許多地方還在疫情的陰影下，我們還能隨時背起背包，逃離鬧市的喧囂，聽聽鳥鳴，看看樹影，確是奢侈。

　　所以當新聞報道說西灣露營者人滿為患，非法生火，留下成堆垃圾，讀來實在心痛。那曾是我最喜歡的西貢風光，長假期時恐怕要繞道而行了。

　　我的至愛荔枝窩也變了。那裏曾經是隱世秘境，要花上大半天，輾轉乘車、走路才能到達。但正是那份「難得」，讓我們更珍惜那片寧靜，帶走的只有照片，留下的只有腳印。

　　如今有船直達，方便了，卻也改變了風貌。人多了，聲音雜了，那份遺世獨立的氣息也淡了。我當然明白，大自然屬於每一個人，不該成為少數人的私藏。只是，當便捷換來喧囂，當秘境變成人潮，我們是否得到了更多，也失去了更多？

　　郊野是香港人的寶藏，也是我們這座石屎森林的呼吸空間。但願我們在享受方便的同時，不忘記對自然的敬畏。

林靜

