Cally - 香港芭蕾舞團「銀髮芭蕾尋夢園」反應熱烈 今年再推工作坊學跳「睡美人」 | 商界講呢啲

香港芭蕾舞團（港芭）喺過去兩年舉辦嘅「銀髮芭蕾尋夢園」反應熱烈，吸引咗好多熱愛舞動嘅人士一齊享受芭蕾舞嘅樂趣。今年嘅「銀髮芭蕾尋夢園」將會喺復活節再度嚟到香港文化中心，同時以經典舞劇《睡美人》為主題。喺為期三天嘅芭蕾旅程中，感受舞蹈與創意帶嚟嘅無窮魅力！

舞動身心 喚醒優雅力量

「銀髮芭蕾尋夢園」《睡美人》專為55歲或以上嘅樂齡人士設計，無需任何舞蹈經驗。參加者將會深入探索美麗嘅愛麗娜公主嘅故事，喺港芭導師嘅專業指導下，配合古典音樂，以輕鬆嘅節奏學習簡單而優美嘅舞蹈動作，佢哋仲可以親手製作受《睡美人》啟發嘅精美飾物𠻹。

喺最後一日，參加者仲會喺特別舞蹈成果展入面，佩戴住精緻飾物，向親友展示所學成果，分享芭蕾嘅喜悅。

參加者嘅真摯心聲

上屆參加者林超英（前天文台台長）夫婦分享：「最開心喺同老婆一齊學。」「芭蕾可以增加平衡與力量嘅鍛煉，可以減少跌倒風險。」更在第三天嘅舞蹈成果展與親友一同共享芭蕾嘅樂趣，度過溫馨嘅時光。

其他參加者嘅心聲完全體現了「快樂學習 樂而忘齡」嘅追求：「兩日就能夠演出一場似模似樣嘅舞簡直神奇！多謝你哋圓咗我嘅芭蕾夢！」「平日較少運動嘅話，芭蕾舞嘅腿部動作比較多，但芭蕾舞其實係一種很優雅嘅舞蹈，可以幫我哋練習平衡、舒展筋骨。」

呢個活動將帶樂齡人士重拾心中嘅夢想，齊來舞出自信與活力，同時喺芭蕾嘅世界入面，同新朋友共創難忘回憶！

香港芭蕾舞團 銀髮芭蕾尋夢園《睡美人》

日期：4月4至6日（星期六至一）

時段：A組（4月4日下午12時30分至3時30分，4月5至6日上午10時至下午1時）；

B組（4月4至6日下午2時30分至5時30分）

地點：香港文化中心大劇院後台排演室

香港芭蕾舞團—教育及外展部

查詢：2105 9745 / 2105 9744

電郵：[email protected]

WhatsApp：2105 9731

舊年舉辦嘅「銀髮芭蕾尋夢園」《胡桃夾子》大受歡迎。

喺趣味工作坊，參加者可以親手製作屬於自己獨一無二嘅演出飾物。

在港芭導師嘅專業指導下，學習簡單而優雅嘅舞蹈動作。

