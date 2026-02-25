Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林思為 - 新食物金字塔的真相 | 營爆生活

林思為
11小時前
　　美國在2025年底推出新的「倒置食物金字塔」，作為2025至2030年飲食指引的一部分。新金字塔將蛋白質豐富的食物，包括紅肉、未經加工的脂肪如牛油及植物油，以及全脂奶類置於頂部，而全穀類則放在金字塔的下端。新金字塔仍鼓勵多食水果和蔬菜，但強烈建議避免超加工食品及添加糖，尤其是10歲以下兒童。

　　新金字塔引起健康專家爭議，擔心強調紅肉、牛油及全脂奶類會令公眾混淆。美國心臟協會警告，過量飽和脂肪可能增加心臟病風險，並呼籲限制飽和脂肪、添加糖及加工食品，同時多食蔬菜、水果及全穀類。世界癌症研究基金亦建議限制紅肉，以降低癌症風險。美國飲食指引指出，飽和脂肪攝取量應少於每日總能量百分之十，並鼓勵選擇多樣化蛋白質來源，包括白肉、魚類、海鮮、蛋、豆類、堅果及種子。全脂奶類可納入健康飲食，但對於有體重或心血管風險人士，低脂奶類更合適。

　　另一方面，過量攝取蛋白質，尤其紅肉，對腎臟有問題的人可能有害。腎功能正常的人可攝取多種蛋白質，但必須適量。研究指植物蛋白、魚類及海鮮一般較安全。新指引提高蛋白質目標，是為預防年齡增長導致的肌肉流失。但必須配合規律運動，尤其重量訓練。

　　專家也強調全穀類的重要性，重點是要限制精製碳水化合物如白麵包、白飯及含糖零食。全穀類、水果及蔬菜有助降低肥胖、糖尿病及心臟病風險，應多選複合碳水化合物，例如麥包、紅米、糙米、燕麥片、豆類及蔬菜。有特殊飲食需要的人士，如糖尿病患者，應尋求註冊營養師建議有關進食碳水化合物的份量。

　　總結而言，雖然新金字塔外觀不同，但核心建議保持一致：限制飽和脂肪至每日總能量的百分之十以下，多食水果、蔬菜及全穀類，並減少糖分、酒精及人工添加劑。

林思為

營爆生活