李純恩 - 為新年熱身 | 好好過日子

李純恩
11小時前
生活 專欄
　　星期天，在外過年的度假大軍返回香港，各個口岸有幾十萬進關的人，電視新聞畫面中人潮洶湧，慶幸自己沒有擠在裏面。

　　雖說在香港利是要派到正月十五，但那已是餘韻，過年的忙碌算是消停了。唯一令人頭痛的是家裏的冰箱還很滿，隨着吃東西的戰鬥力下降之後，過年物資的消耗也十分緩慢，於是打電話約朋友，說家裏一隻五斤重的冰糖元蹄放在雪櫃裏動也沒有動過，要請他們來幫忙解決。我家的冰糖元蹄聞名遐邇，立即引來一桌朋友，另備了冷熱葷素，酒足飯飽之後，雪櫃的負擔也大大減輕了。

　　今年新年只要頭尾請兩天假，便可以連放九天假，許多朋友都因此飛出去旅行了，本來過年就怕拜年，今年見的人更加少，好幾天都貓在家裏。閒來無事找舊戲消遣，於是重看《權力遊戲》和《國土安全》，老戲了，即使重看，還是那麼引人入勝。於是不作他想，一味追劇，看了一季又一季，十分享受，覺得從前的美國戲，就是比現在的好看。那時候雖然也講些所謂的「政治正確」，但不像今天這麼失心瘋。「政治正確」永遠是文藝創作的剋星。

　　等到兩套電視劇看完，正常人也正常開工上班了，便把自己從「年味」中拉了出來，我的年也就過完了。過完了年，畫展開了，便貓在畫展中會朋友，三月六日還會跟邦瀚斯書畫部主管喬晶晶做個講座，說說繪畫，說說生活，說說收藏在腦子裏的香港黃金年代，說說一些有趣朋友的趣事。如此忙兩個星期，算是為新的一年熱熱身。

