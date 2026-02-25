KellyChu - 派玩具利是 參觀啟德園 麥當勞邀50基層家庭賞新春花車 | Executive日記

一直好有愛心嘅香港麥當勞義工隊，年初四就聯同香港明愛，舉辦「遊覽麥當勞50周年新春花車慶馬年」活動，同50個基層家庭到訪啟德體育園，近距離欣賞經典復刻麥當勞新春花車；現場又派發開心樂園餐玩具同麥當勞利是。新一年，小妹繼續感受到麥當勞呢份「麥麥分享」嘅愛心同快樂！



觀賞花車嗰陣，麥當勞叔叔、漢堡神偷等一眾麥當勞樂園角色，亦現身同一眾大朋友小朋友互動合照，現場笑聲不斷，洋溢濃濃新春喜悅。之後，義工隊帶領基層家庭，參觀啟德體育園設施，相信家長同小朋友喺歡笑中，可以感受到呢個香港新地標嘅活力。



值得一提係，每個家庭最後都獲贈開心樂園餐玩具同麥當勞利是，大家都開心到爆！



香港麥當勞行政總裁黎韋詩就話，香港麥當勞多年來，秉持「取諸社會、用諸社會」嘅企業精神，幫助社會上有需要嘅人，身體力行為佢哋送上溫暖，傳遞正能量。繼去年初，為50個基層家庭舉辦麥當勞主題天星小輪派對後，好高興再次同香港明愛攜手，透過參觀活動，近距離欣賞麥當勞50周年新春花車，等家長同小朋友有與別不同嘅節慶體驗，同時將關愛與正能量帶進社區，為香港麥當勞50周年增添意義。



KellyChu