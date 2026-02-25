Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 派玩具利是 參觀啟德園 麥當勞邀50基層家庭賞新春花車 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
11小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

一直好有愛心嘅香港麥當勞義工隊，年初四就聯同香港明愛，舉辦「遊覽麥當勞50周年新春花車慶馬年」活動，同50個基層家庭到訪啟德體育園，近距離欣賞經典復刻麥當勞新春花車；現場又派發開心樂園餐玩具同麥當勞利是。新一年，小妹繼續感受到麥當勞呢份「麥麥分享」嘅愛心同快樂！

　　觀賞花車嗰陣，麥當勞叔叔、漢堡神偷等一眾麥當勞樂園角色，亦現身同一眾大朋友小朋友互動合照，現場笑聲不斷，洋溢濃濃新春喜悅。之後，義工隊帶領基層家庭，參觀啟德體育園設施，相信家長同小朋友喺歡笑中，可以感受到呢個香港新地標嘅活力。 

　　值得一提係，每個家庭最後都獲贈開心樂園餐玩具同麥當勞利是，大家都開心到爆！

　　香港麥當勞行政總裁黎韋詩就話，香港麥當勞多年來，秉持「取諸社會、用諸社會」嘅企業精神，幫助社會上有需要嘅人，身體力行為佢哋送上溫暖，傳遞正能量。繼去年初，為50個基層家庭舉辦麥當勞主題天星小輪派對後，好高興再次同香港明愛攜手，透過參觀活動，近距離欣賞麥當勞50周年新春花車，等家長同小朋友有與別不同嘅節慶體驗，同時將關愛與正能量帶進社區，為香港麥當勞50周年增添意義。

KellyChu

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
3小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
財政預算案2026．直播｜基本免稅額增加至14.5萬 已婚人士增至29萬 供養父母免稅額增至5.5萬
政情
1小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
5小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
20小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
19小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
22小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
7小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
19小時前
更多文章
教育局局長蔡若蓮（中）、中大校長盧煜明（右四）等人合照。
KellyChu - APAIE年會相隔13年返港 逾3000國際教育領袖雲集 | Executive日記
　　2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽，昨早正式開幕。APAIE主席、新加坡管理大學副教務長（教育）Venky Shankararaman致辭話，今次年會係歷來規模最大一次，有來自70個國家和地區、超過3000名國際高等教育界人士參與。 盧煜明：推動建立夥伴關係 　　年會以「促進亞太區協作 共創全球教育新里程」為主題，開幕禮由醒獅表演揭起序幕。身兼大學校長會召集人的中文大
11小時前
Executive日記