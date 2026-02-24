嘉洛 - 《日租家庭》誰說戲子無情！ | 嘉洛的光影世界

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛的光影世界
嘉洛
6小時前
生活 專欄
　　孤獨是現今日本社會面臨的主要危機之一。社會壓力、經濟困境和都市生活節奏，將許多人推向了邊緣，有些人甚至完全退縮到成為「宅居族」。正是這種孤獨背景下，出租家人這特殊行業應運而生：它提供陪伴、情感支持、家庭幻象，當然這一切均需付費。近年以這題材為主的電影很多：2012年丹麥紀錄片《Rent a Family Inc.》最早介紹了日本這種付費親人行業，迅速引起廣泛關注。德國導演荷索2019年作品《Family Romance, LLC》，講述了真正「出租家庭」企業家石井裕一受僱假扮一位年輕女孩的父親故事。坂本武仁2023年作品《Rentaru Famirii'》也採用類似設計，探討一位母親為女兒租借父親後引發的情感衝擊。當然本地導演劉偉恆前年也有一部《出租家人》，但只屬「催淚電影」（nakeru eiga），探討社會意義格局不大。

　　到了容崎光代新作《日租家庭》，改由班頓費沙演的美國演員在東京擔任出租家人工作，整個視點即時變得不大相同。除了這老外演員意外因這工作重新找到自己人生目標外，他對依附其四周的人際關係亦有了更深刻的理解，儘管這些關係是人為構建的。如混血女兒米婭，需要一個父親形象才能考入名校；以及柄本明演陷入癡呆症的退休老演員，渴望在離世前清醒重拾兒時重要回憶等。這些人的一生中某個時刻，成功被一個陌生外國人理解了，將一場虛偽關係轉化為真摯情感，這種原先被出租家人公司視為不可超越底線，最後卻成為改變一眾員工的心靈補充劑。

　　《日租家庭》跟雲溫達斯早前作品《新活日常》（Perfect Days）一樣，電影中最微小的陪伴也能承載巨大的感情力量，特別是在當代日本這地方，人們渴望親密，並珍惜這種親密，即使它其實是以技術手段人為製造出來。正如出租家人公司東主真司（平岳大）開場向老外演員所說，即使日本人在東京生活上百年，也無法揭開它所有的秘密，但一個外國人卻最後可以，這可能是外國導演或演員獨有的觀察力與文化衝擊所致。

嘉洛

