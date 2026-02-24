Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 鬧市中的黃花 | 紅棉樹下

紅棉樹下
林靜
6小時前
生活 專欄
　　深水埗大南街的午後，剛從獨立書店出來，手上還拿着剛買的小書，咖啡店的香氣仍未忘，朋友提議散步往南昌站，我便跟着她穿過那些熟悉的唐樓群。

　　就在離開舊區的一刻，眼前的景象讓我停下腳步。新建的公屋和私樓群落向填海區延伸，而道路兩旁種滿了大樹。有粗壯的榕樹，鬚根垂落如簾；更多的是我說不出名字的樹種。但真正讓我屏息的，是那棵開滿黃花的樹－－在夕陽斜照下，每一朵花都像鍍了金，油亮得耀眼。

　　「是黃花風鈴木。」朋友說。那一刻我才知道，原來石屎森林裏，藏着這樣的驚喜。

　　朋友告訴我，東涌的機場風鈴徑，每年2月底便是這黃花的天下。機管局在那裏種了約200棵黃花風鈴木，花期只有一星期左右。每年的這個時候，總有不少人趕赴這場金色的約會。她說起這些時，眼裏閃着光，彷彿那些花已在眼前盛放。

　　後來我查了資料，才知道這來自巴西的樹，竟是當地的國樹。它的學名冗長，但「黃花風鈴木」這個名字已經夠美。它可以長到近十米高，春天開出金黃色的花，那燦爛幾乎帶着侵略性。而它的花蜜豐富，是重要的蜜源植物－－原來在這座城市裏，它不止悅目，還養育着我們看不見的生命。

　　朋友又說，石崗的木棉也開始綻放，要到3月中至4月底，紅棉落滿一地，才是最動人的時刻。我想像那畫面：英雄樹的花墜落，不是凋零，而是另一種盛開。

　　香港高樓林立，感激在那些冰冷的樓群之間，總有人悄悄種下花樹，讓春花年年回來。

林靜

