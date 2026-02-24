林國誠 - 風水BB | 五里山

丙午年第一次和大家見面。首先祝本專欄所有的讀者今年風生水起，身體健康，財星高照，貴人扶持。如果有按照在這幾年的布局分享應該還可以，我見手上的案例全部都可以，最開心是一位好朋友，一直希望可以生一個小朋友，但一直未能成孕，多年來花了大量金錢用了不少方法都無法成功，但年紀已進入為高齡產婦，難度大增，去年勉強一試為她純用風水布局，因為她倆沒有宗教信仰，僥幸地成功產下千金，我自己都覺得是奇蹟，因為眼見多年她夫妻的努力，如果去年不成功，機會已經極為渺茫，因為生育年紀早已過了。初五夫妻帶BB來拜年，我非常感動，眼見她們可以如願以償。與超多朋友一齊見證了，都稱小女孩為風水BB。每當不同的案例實現，累積功德是極為重要，風水只是一個助緣，究竟要有多少福報令事情持續，就是我們不停繼續多做善行累積功德資糧。不要計較是甚麼善事，只要發心清淨，一心只為利益眾生的事情，不求一點回報，甚至全部不要，迴向給眾生。



今年的藏曆和黃曆正月是同一時間，因為藏曆的置閏計算方法有所不同。藏曆的新年正月就是神變月，特別由正月初一至十五所做的功德是十萬倍計。神變月是二千五百七十年前在這十五日，示現種種神變，降服了外道六師及其徒弟。如楊柳枝丟到地上，馬上生長出巨大得如七寶燦爛的果實，佛陀漱過口的水吐在地上，化成寶地等。所以承佛的慈悲力，在這十五日殊勝的節日，彌補平時沒有行善的缺憾。總之任何善惡行都以十萬倍計算。放生，供僧，點燈，施棺，都是非常好的功德累積。祝大家福有攸歸。



林國誠