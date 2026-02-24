李夢 - 把幸福的處方裝進口袋 | 在島上讀書

長假結束，又到了不想返工的時候。若你正在為工作與生活的種種壓力煩惱傷神，通勤路上，不妨帶上這本《幸福之路》，小巧口袋本，輕快好讀。



本書面世於1930年，源自著名哲學家、數學家羅素（Bertrand Russell）對時代的深切體察：一戰創傷未癒，工業文明催生出無盡的爭奪和較量，人們陷入焦慮與空虛。這位諾貝爾文學獎得主放下高深邏輯，以平實親切的筆調，為身處鬱悶中的男男女女寫下有關幸福的處方。



本書結構清晰明瞭，先診斷不幸福的根源－－嫉妒、自我、對輿論的恐懼等，再開出解藥。傅雷的譯文既保留了羅素的英式幽默，又添加中文的溫潤與典雅，與原文相得益彰。



羅素眼中的「幸福之路」，核心無關天賦或運氣，最關鍵是「把注意力從自我轉向外部世界」。他不空談哲理，而是給出具體實踐的方法：培養廣泛的興致，在有意義的工作中獲得成就感，建立互惠的情愛與家庭關係，在努力與放棄之間找到平衡。一句「參差多態乃是幸福的本源」道破人們追索幸福的真諦－－不必追求統一的完美，接納多元，方能自在。



幸福不是遙不可及的目標，而是一種可習得的能力。我們要學着發現它、迎向它、擁抱它。



李夢