Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢 - 把幸福的處方裝進口袋 | 在島上讀書

在島上讀書
在島上讀書
李夢
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　長假結束，又到了不想返工的時候。若你正在為工作與生活的種種壓力煩惱傷神，通勤路上，不妨帶上這本《幸福之路》，小巧口袋本，輕快好讀。

　　本書面世於1930年，源自著名哲學家、數學家羅素（Bertrand Russell）對時代的深切體察：一戰創傷未癒，工業文明催生出無盡的爭奪和較量，人們陷入焦慮與空虛。這位諾貝爾文學獎得主放下高深邏輯，以平實親切的筆調，為身處鬱悶中的男男女女寫下有關幸福的處方。

　　本書結構清晰明瞭，先診斷不幸福的根源－－嫉妒、自我、對輿論的恐懼等，再開出解藥。傅雷的譯文既保留了羅素的英式幽默，又添加中文的溫潤與典雅，與原文相得益彰。

　　羅素眼中的「幸福之路」，核心無關天賦或運氣，最關鍵是「把注意力從自我轉向外部世界」。他不空談哲理，而是給出具體實踐的方法：培養廣泛的興致，在有意義的工作中獲得成就感，建立互惠的情愛與家庭關係，在努力與放棄之間找到平衡。一句「參差多態乃是幸福的本源」道破人們追索幸福的真諦－－不必追求統一的完美，接納多元，方能自在。

　　幸福不是遙不可及的目標，而是一種可習得的能力。我們要學着發現它、迎向它、擁抱它。

李夢

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
17小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
13小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
20小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
16小時前
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
影視圈
14小時前
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價$XXX 網民齊轟：好過去搶！
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價3位數 網民轟：好過去搶！
飲食
17小時前
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
飲食
12小時前
更多文章
《北京的春節》圖書封面。
李夢 - 願新年，勝舊年 | 在島上讀書
　　馬年新春，重讀老舍先生的經典散文《北京的春節》，猶如走入一場聲色味俱全的年俗盛宴。這篇創作於1951年的短文，樸實、醇厚，依時間為序鋪陳臘八、小年、除夕、元宵的年節習俗，從熬臘八粥、泡臘八蒜，到掃房、守歲、逛廟會、鬧花燈等，都寫得生動傳神，滿紙溫情。 　　在《北京的春節》文中，民俗不再是遙遠的、歷史深處的，而是你我身邊有溫度、有畫面的物事。作家寫孩子盼望過年的雀躍、團圓餐桌上一粥一飯的講
2026-02-16 02:00 HKT
在島上讀書