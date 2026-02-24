李純恩 - 大隱隱於貓 | 好好過日子

年前籌備的畫展，再過兩天就要開了，開兩個星期，到三月中結束。這次展出的畫都是近兩年來畫的貓，三十張貓畫，畫展就叫《貓在哪裏》。



起這個名字，是因為想到「貓」在中文裏的兩個意思，一是名詞，二是形容詞。前者指的是動物，後者說的是躲藏的動靜。所以「貓在哪裏」既是說貓，也是說人。在動物之中，貓最像人，動靜像，性格也像。平時看貓看人，常常看出些共同點，所以我們會把身邊一些人叫作「肥貓」、「懶貓」、「饞貓」，說人的模樣，也會稱「貓樣」。我畫貓，其實是把牠們當人畫，貓像人，人似貓，扯在一起都好玩。當然，許多時候貓比人更好玩。



養貓的朋友都知道，家裏的貓常常神出鬼沒。牠想見人的時候，會大模廝樣在你面前搖來晃去，反之，牠不想見你，就會找個犄角旮旯「貓」起來，一天半日你都找不到牠。儘管如此，人對貓卻更加寵愛，或者反過來說，家裏養了一隻寵物貓，結果受寵若驚的又往往是養貓的人，養貓的人常常是要看貓的臉色的。



這是很令人羨慕的境況。



再者，中國人有一種智慧叫「隱」，所謂「小隱隱於野，大隱隱於市」。隱，是為了自在，不想天天攪在人堆裏，就把自己隱藏起來，想見人時現身，不想見人就像貓一樣，找個地方「貓」起來。做人最好這樣，時而顯山露水，時而不見首尾，隨心所欲，是為「大隱隱於貓」。如此過日子，自在極了。打後兩個星期，我就貓在畫展裏等你。



李純恩