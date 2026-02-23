月理萬機 - 駿勢啟航 開展新章 | 月理萬機

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　香港國際機場祝各位人日快樂、馬年順景！為迎接佳節，機場早已換上喜氣新裝。無論是準備啟程的旅客，還是迎接親友的市民，甫踏進機場便能感受到滿滿的新春喜悅。

　　從進入機場範圍開始，沿途皆可看到鮮艷的應節花卉迎接旅客；抵達一號客運大樓離境大堂後，柱上的巨型賀年祝福語率先向旅客拜年；接機大堂加入立體節慶裝置及桃花擺設，結合多媒體燈光設計與流水效果，為親友重聚倍添溫馨。同時，東大堂及二號客運大樓旅遊車候車大堂以不同花飾點綴，喜悅洋溢四周。本地藝術團體亦應邀在禁區獻上賀年樂曲，以歡欣旋律伴旅客啟航。

　　在農曆新年旅遊高峰期，我們欣見機場人流暢旺，不論是市民外遊賀歲，還是旅客訪港度假，都令香港國際機場洋溢熱鬧氣氛。

　　在這個馬年開端，我們亦藉着大年初一舉行的醒獅點睛儀式，與大家分享了一個好消息－－二號客運大樓離港設施將於5月27日正式投入運作，進一步提升機場整體配套及運作效率，迎接夏天的旅遊高峰，務求為旅客帶來更暢順、便捷的機場體驗。

　　香港國際機場一直以旅客為本，未來將繼續完善客運大樓設施與服務質素，為大家帶來更舒適高效的出行體驗。在此再次祝願各位馬到功成、旅途愉快！香港國際機場將與旅客一同迎向更優質的出行新里程。

香港機場管理局
機場運行執行總監
姚兆聰

香港國際機場推出候機限定文化工作坊，讓轉機旅客以創意體驗地道文化。
　　2025年香港國際機場在客、貨流量均有亮麗成績，全年接待旅客總數更達6100萬人次，較去年上升15%。聖誕旺季期間流量尤為強勁，共有8天的單日超過20萬人次。貨運方面，全年貨運量增長2.7%，達507萬公噸。 　　去年香港新增30個航點，包括阿布扎比、布魯塞爾及達拉斯等地。我們會繼續積極拓展航空網絡，為旅客提供更廣泛的出行選擇，帶動客運量增長。 　　去年我們特別在轉機領域上加大投入
2026-01-26 02:00 HKT
