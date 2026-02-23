月理萬機 - 駿勢啟航 開展新章 | 月理萬機

香港國際機場祝各位人日快樂、馬年順景！為迎接佳節，機場早已換上喜氣新裝。無論是準備啟程的旅客，還是迎接親友的市民，甫踏進機場便能感受到滿滿的新春喜悅。



從進入機場範圍開始，沿途皆可看到鮮艷的應節花卉迎接旅客；抵達一號客運大樓離境大堂後，柱上的巨型賀年祝福語率先向旅客拜年；接機大堂加入立體節慶裝置及桃花擺設，結合多媒體燈光設計與流水效果，為親友重聚倍添溫馨。同時，東大堂及二號客運大樓旅遊車候車大堂以不同花飾點綴，喜悅洋溢四周。本地藝術團體亦應邀在禁區獻上賀年樂曲，以歡欣旋律伴旅客啟航。



在農曆新年旅遊高峰期，我們欣見機場人流暢旺，不論是市民外遊賀歲，還是旅客訪港度假，都令香港國際機場洋溢熱鬧氣氛。



在這個馬年開端，我們亦藉着大年初一舉行的醒獅點睛儀式，與大家分享了一個好消息－－二號客運大樓離港設施將於5月27日正式投入運作，進一步提升機場整體配套及運作效率，迎接夏天的旅遊高峰，務求為旅客帶來更暢順、便捷的機場體驗。



香港國際機場一直以旅客為本，未來將繼續完善客運大樓設施與服務質素，為大家帶來更舒適高效的出行體驗。在此再次祝願各位馬到功成、旅途愉快！香港國際機場將與旅客一同迎向更優質的出行新里程。

香港機場管理局

機場運行執行總監

姚兆聰