李丞責 - 十二生肖 馬年運勢（二） | 李丞責博士玄學信箱
承接上期內容，本周繼續為大家簡述龍、蛇、馬、羊這四個生肖在來年的運勢走向。
‧龍：屬龍者今年雖無沖破，但命宮吉星較少。事業上受「豹尾」星影響，需提防恩將仇報或小人作梗。建議抱持「順利完成比追求完美重要」的心態，踏實工作。財運平穩，宜專注正財並藉文昌之力自我增值。幸有「天解」與「解神」入命，能有效化解累積已久的爭議或麻煩。感情上不宜期望過高，應多把焦點放回生活正軌。
‧蛇：屬蛇者今年擺脫去年頹勢，運氣上揚。事業得「祿勳」星入命，正財收入穩健，具升職加薪之機；「擎天」星則賦予前線人員衝勁，但切忌魯莽逞強。財運方面，勇於嘗試新環境有助財源增長。健康須防神經或關節舊疾復發，宜定期體檢。愛情上可多參與吉祥喜慶活動，藉由正能量氣場提升姻緣運勢。
‧馬：屬馬者進入本命年，即值太歲，運勢起伏較大，宜辦喜事沖喜或攝太歲。事業有「將星、歲駕」護航，個人發揮出色。財運受「歲駕」帶動購車機率高，但須奉公守法，慎防官非罰款。健康嚴防利器所傷，避免過勞。感情運相對平淡，宜將重心轉移至事業，多關心家人與伴侶感受。
‧羊：屬羊者今年適逢「六合」，運勢顯著好轉。事業宜與人合作，特別利於旅遊業或需出差人士。財運以正財為主，應採穩健策略，提防遺失物。健康留意呼吸系統小毛病及駕駛安全。愛情方面，女性姻緣運不俗，職場上多保持笑容能助長人緣。
如想看到更詳盡的影片解說或其他玄學及傳統文化知識，可關注我：
祝大家馬年身體健康，財源滾滾！
著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責