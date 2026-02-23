Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 十二生肖 馬年運勢（二） | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
11小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　承接上期內容，本周繼續為大家簡述龍、蛇、馬、羊這四個生肖在來年的運勢走向。

‧龍：屬龍者今年雖無沖破，但命宮吉星較少。事業上受「豹尾」星影響，需提防恩將仇報或小人作梗。建議抱持「順利完成比追求完美重要」的心態，踏實工作。財運平穩，宜專注正財並藉文昌之力自我增值。幸有「天解」與「解神」入命，能有效化解累積已久的爭議或麻煩。感情上不宜期望過高，應多把焦點放回生活正軌。

‧蛇：屬蛇者今年擺脫去年頹勢，運氣上揚。事業得「祿勳」星入命，正財收入穩健，具升職加薪之機；「擎天」星則賦予前線人員衝勁，但切忌魯莽逞強。財運方面，勇於嘗試新環境有助財源增長。健康須防神經或關節舊疾復發，宜定期體檢。愛情上可多參與吉祥喜慶活動，藉由正能量氣場提升姻緣運勢。

‧馬：屬馬者進入本命年，即值太歲，運勢起伏較大，宜辦喜事沖喜或攝太歲。事業有「將星、歲駕」護航，個人發揮出色。財運受「歲駕」帶動購車機率高，但須奉公守法，慎防官非罰款。健康嚴防利器所傷，避免過勞。感情運相對平淡，宜將重心轉移至事業，多關心家人與伴侶感受。

‧羊：屬羊者今年適逢「六合」，運勢顯著好轉。事業宜與人合作，特別利於旅遊業或需出差人士。財運以正財為主，應採穩健策略，提防遺失物。健康留意呼吸系統小毛病及駕駛安全。愛情方面，女性姻緣運不俗，職場上多保持笑容能助長人緣。

　　如想看到更詳盡的影片解說或其他玄學及傳統文化知識，可關注我：

抖音：李丞責（李承責）（抖音號：83323140969）/小紅書：李丞責（小紅書號：95475659120）/微信視頻號：李丞责師父說（注意「责」字為簡體）/Facebook及IG：李丞責

　　祝大家馬年身體健康，財源滾滾！

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
22小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
19小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
23小時前
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
5小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
6小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
7小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
17小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
更多文章
李丞責 - 十二生肖 馬年運勢（一） | 李丞責博士玄學信箱
　　新年將至，近期收到大量讀者來信，詢問來年流年運程。本期我們先從鼠、牛、虎、兔四個生肖談起。 ‧鼠： 屬鼠人士今年正沖太歲，建議前往廟宇攝太歲以祈平安。事業方面，「天廚」、「唐符」入命，利於餐飲、美感及創意行業。財運易有大額開支，可考慮置業保值，以「主動花錢」化解大耗之象。健康須留意家宅水火險。感情則不宜刻意尋求突破，已婚者應多關心伴侶。 ‧牛： 屬牛者今年與太歲相害，壓力倍增。幸得
2026-02-16 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱