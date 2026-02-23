KellyChu - 脆辣雞腿飽餐激減$10.5 麥當勞夥本地歌手展現全新「i’m lovin’ it」 | Executive日記

馬年伊始，香港麥當勞瞬即送上新一年最抵人氣着數套餐，夥拍本地歌手MC張天賦、陳蕾、Dear Jane及網球運動員黃澤林（Coleman Wong）重新演繹「i’m lovin’ it」，將大家耳熟能詳嘅「Ba Da Ba Ba Ba i’m lovin’ it」旋律注入滿滿新鮮感。即日起脆辣雞腿飽套餐會由$44.5起勁減$10.5至$34，成為「人氣着數套餐」一員，連同$29麥樂雞（6件）、$30.5豬柳蛋漢堡及$39麥炸雞（2件）套餐，為大家麥麥慳到盡！



麥當勞全球品牌口號「i’m lovin’ it」深入民心，人人隨時琅琅上口。新一年新開始，香港麥當勞宣布夥拍4位深受歡迎嘅本地歌手組合及運動員，呈獻全新「i’m lovin’ it」品牌推廣活動。佢哋於宣傳片段分享自己心中最「i’m lovin’ it」嘅精彩時刻和至愛麥當勞美食，希望於新一年感染大家活出自己嘅生活態度，擁抱每個珍貴Happy Moments。



其中，MC張天賦代表「playin’」態度，與小狗一同拍攝廣告：「麥當勞一直都係我嘅最愛，連我嘅小狗都叫『豬柳蛋』，今次邊食豬柳蛋漢堡、邊同狗仔拍廣告，係我夢寐以求嘅playin’ moment！」Coleman亦首度與麥當勞拍住上，活現「smashin’」態度：「今次透過麥當勞同大家分享我嘅網球練習生活，感覺好特別，希望大家新一年繼續支持我；我亦想分享我嘅小秘密：我都好鍾意食脆辣雞腿飽㗎！」



於即日起至下月4日期間，麥當勞App用戶選購以上任何「人氣着數套餐」，更可享限時雙倍積分，於馬年繼續麥麥儲分、麥麥Have Fun！



KellyChu