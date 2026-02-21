李居明 - 大年初五「送五窮」 東南忌見垃圾桶 | 李居明大師會客室

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明大師會客室
李居明
8小時前
生活 專欄
　　今天是大年初五（西曆2月21日），是「五路財神」誕辰日，而成為新春拜財神、開工開市的重要日子。今天的開工吉時為中午11時至1時。平時為上午9時至11時。是日沖猴肖老闆。

　　今年想搵快錢，向「東南」便是馬年的風水招財方位！快找出家中及寫字樓的東南方，向之即可。並在東南方放銀紙櫃或大財箱。內置美金、人民幣及港幣等，今年必令你喜出望外。

　　年初五生活全面回復正常，包括使用利器、掃地等。傳統上年初五有「剁砧板」的文化，這一天你剁砧板的聲音越大，左鄰右里也聽到，代表你家有肉、有東西可剁，亦即代表你家富有。亦代表四面的小人和敵人皆被趕走。這個傳統與包餃子「將小人的口封住」是異曲同工，所以今年大年初五要再吃一次餃子！

　　大年初五不僅是「接財神」的日子，也是傳統的「送窮日」。當天應清走五袋垃圾，代表送走「五窮」，包括：智窮、名窮、學窮、命窮、交窮。亦可以在一個垃圾袋上寫個「五」字代表「送五窮」。

　　廚房有灶君財神加持力，灶君為財神，廚房主財，家中廚房的垃圾桶置於財位，那便是破財局，因此，家家戶戶必須查一查你家中廚房的垃圾桶，今年切勿安置在東南方，財神一遇上垃圾，必破財無疑。

　　西北見門、見大窗乃破財大凶門！如關起來或長期拉窗簾也可減少破財機會。今天「弘法山大師堂」舉行財神法會，「媽哈迦拿大財神」秘佛開扉，歡迎蒞臨參拜祈福！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明 - 馬年開工吉日1459 大年初七大陷阱 | 李居明大師會客室
　　今年開市吉日要記住1459,即年初一、年初四、年初五及年初九,這四日就是大吉日了! 開市開工的吉凶影響全年的運氣和生意,因此,很多明智的老闆都會選擇最好的日子才開市! 　　今年大年初一是「成」日,寓意全年順景。而大年初二為癸亥日,天干地支皆為陰性,代表最絕之數,故不宜作開市的日子。所以,大家可提早在大年初一(2月17日星期二)作開工開市儀式。吉時為巳時(上午9時至11時)及未時(下午1時
2026-02-11 02:00 HKT
李居明大師會客室