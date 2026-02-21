葉澍堃 - 中環「星記」 Fit馬口沫橫飛團年宴 | 葉Sir食經

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉澍堃
8小時前
歲晚跟馬教授時亨（別名Fit馬），謙謙及一眾資深傳媒好友在中環擺花街1號「星記海鮮飯店」食了頓精彩吹水團年飯。「星記」由好友文具大王Simon杜振源於2014年創辦，兩年後獲米芝蓮選為必比登推介餐廳，在經理星爺和大廚輝哥（黃永輝）領導下，搞得有聲有色，主打懷舊及海鮮菜式，價錢大眾化，名人粉絲不少，我曾經在這裏跟格魯吉亞王子有個一飯之緣，但最懷念的始終是跟Simon、謙謙和鄧名高在這裏食飯吹水的快樂時光。

　　團年晚飯菜式豐富，先食百花脆皮小棠菜及椒鹽九肚魚，都是香口惹味的小菜，小棠菜用蝦膠及魚膠包着炸得香脆，跟香口的椒鹽九肚魚同樣是佐酒佳品，九肚魚非常精彩，難怪識飲識食的吳錫輝大讚是全港第一！

　　飲湯時間，飲的是用粉葛、赤小豆、鯪魚、豬橫脷、粉腸、五花腩煲的老火靚湯，豬橫脷是食療佳品，健脾養肺，粉腸甘香，最合我等資深粉腸口味，超正的老火湯比阿二小三煲的好飲有益，當然要多飲兩碗！跟着食醬烤一字骨及三蔥焗海中蝦，海中蝦吸取了青蔥、乾蔥和洋蔥的香味，鮮香無比，佐酒一流，大家頻頻舉杯暢飲，口沫橫飛，是夜只談風月，不論時政，大家落力為Fit馬及蕭潮順下一輯專訪獻計度橋，謙謙更自薦出任talk show特別嘉賓主持人。

　　晚宴蒸魚是條兩斤半重的野生黃皮老虎斑，大廚輝哥是蒸魚專家，火候掌控甚佳，魚肉嫩滑鮮甜，人人讚好，謙謙用魚汁撈飯，一大碗飯很快便被幹掉，不愧是城中飯桶名仕。炸子雞連雞雜也很精彩，皮脆肉滑，跟主人家的法國紅酒是最佳拍檔。繼續食XO醬帶子炒腸粉，腸粉用蛋白漿撈過後煎香，再跟帶子用自家製XO醬炒得香口惹味。素菜是上湯蒜子浸豆苗，單尾是生炒糯米飯，想唔飽都幾難！甜品是蛋白杏仁茶及壽桃，食得人人甜在心間。離開前謙謙宣布下次由他作東，在「大班樓」搞個留鬚晚宴，慶祝他剛剛開始留鬚！

葉澍堃
 

跟經理星爺和大廚輝哥合照
跟經理星爺和大廚輝哥合照
椒鹽九肚魚
椒鹽九肚魚
脆皮小棠菜
脆皮小棠菜
大堆頭的湯渣
大堆頭的湯渣
醬烤一字骨
醬烤一字骨
三蔥海中蝦
三蔥海中蝦
XO醬炒帶子腸粉
XO醬炒帶子腸粉
清蒸黃皮老虎斑
清蒸黃皮老虎斑
星記炸子雞
星記炸子雞
生炒糯米飯
生炒糯米飯
晚飯飲的法國餐酒
晚飯飲的法國餐酒
更多文章
