馮榕榕（Ruby） - 「少紅多暖」穿搭 | 榕榕細語

　　新年快樂！祝大家丙午火馬年馬到成功，福氣滿滿，身體健康，事事順心。

　　新年剛開始，這兩星期的專欄會講新年穿搭和購物貼士，幫大家應付拜年、團年飯和親友聚會。今次想介紹一個我最近很喜歡的品牌，設計剛剛好，帶年輕感又時尚，性價比高，很適合新年添衣。

　　火馬年開頭，大家留意到街上紅色少了，換成粉紅、橙色、黃色這些暖色調。也許大家都知道火馬年「火氣」已經很旺，代表衝勁熱情，但也容易燥熱急躁。如果信風水，大紅太多可能火上加油，不如用粉紅柔和火氣、橙黃平衡一下，既喜慶又有智慧。這樣穿，新年造型更舒服雅緻。

　　所以今次要推介的品牌是Self-Portrait，雖然公司在倫敦，但創辦人Han Chong是馬來西亞檳城人。2013年創立時只是小品牌，主打蕾絲連身裙，價錢在中高之間，設計有少女浪漫，又用利落剪裁加添型格感。短短十幾年，品牌就變成國際知名，例如英國王妃Kate Middleton、Beyoncé常穿紅毯；BLACKPINK Jisoo 2024春夏廣告穿粉紅橙裙，分外甜美；楊紫瓊最近亦在廣告中穿上粉紅色針織上衣配上粉藍色短裙，加上粉紅假髮，看起來青春活力。從亞洲走到全球，證明好設計無分國界。

　　這個品牌好處是20歲到70歲女士都適合。年輕女孩選短裙或cut-out款，配運動鞋去Brunch或約會；中年挑Tweed夾克或斯文連身裙，適合公司宴會、家庭聚會；年長女士選長袖過膝素色裙，大方有型不裝嫩。又有牛仔系列假日休閒，Tweed Jacket日常斯文。顏色偏溫和，用上粉紅、奶油橙黃但不誇張，正好配火馬年「少紅多暖」：粉紅針織裙加橙外套，拜年亮眼；黃牛仔褲搭Tweed上衣，見親友得體。因為亞洲設計，剪裁適合東方身形，腰線準、肩線舒服，香港女生穿起來更顯自信。一條裙2,000到4,000元左右，質感媲美大牌，性價比高。

　　新年節日多，出門應酬想穿得大方又不失少女時尚感，Self-Portrait確是不錯選擇。亞洲眼光保合身，國際設計添新意，日常場合都行，試穿一下便能懂Jisoo和楊紫瓊為何愛它。火馬年藉此開啟衣櫥，定能穿出好心情！

