Titus - Gen Z手錶溫室 | 錶奇立異

Titus
3小時前
專欄
　　上期我提到，收藏手錶的動機可以很不同：有人純粹出於興趣，有人視它為地位象徵，亦有人把手錶當成入場券，藉此在圈子裏認識更多人。收藏可以有千千萬萬種理由，那你喜歡手錶的原因，又是甚麼？

　　這問題看似簡單，但對較年輕的一代、或剛開始留意手錶的人來說，反而不易回答。網上資訊太多，我們很容易吸收了別人的標準，跟着潮流走，久而久之連自己的喜好也變得模糊。坦白說，我以前也試過想追最熱門、最受追捧的款式，覺得戴上去更「有頭有面」。

　　我很慶幸自己在一個很戲劇性的時段入坑：市場先急升、再暴跌。我見過不少人趁旺市「跟隊」入貨，買了其實不太認識、也未必真心喜歡的錶，只是期待賺一筆；結果行情一轉，手錶既留不住情緒價值，又要低價賣出，交了很貴的學費。這些經歷也提醒我：要長遠收藏，先要清楚自己的方向，否則只會一直疲於追逐。

　　手錶的圈子裏，或多或少都會有地位或知識上的競爭和較量，有門檻，對新手或許不太適合。所以去年年尾我跟幾位年輕收藏家朋友成立了一個Gen Z Watch Club（The Second Club），希望提供一個舒服、健康、少比較、多學習的空間，可以在溫室下成長、慢慢建立自己的品味與節奏。對我來說，手錶從來不只是一個價錢或級別，而是一段故事；故事，是用來分享的，也能啟發別人。

　　我亦很感恩，在我剛剛踏入手錶圈子的時候，有一些資深收藏家願意和我分享，教導我定位自己的收藏，令我走少了很多冤枉路。今天，我已收藏10多隻手錶，算是有些經驗吧。我願將我的故事及熱情，分享給更多年輕人，讓他們也能正面地感染身邊的人。

