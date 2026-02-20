項明生 - 一個阿叔去峇里 | 非誠勿遊

獨旅，是身心堅韌的終極考驗，是內心強大的測試方法，這個我曾經擁有的獨特力量，就像我臉蛋上的膠原蛋白，隨青春流逝，已經喪失幾盡了。



自從大學畢業之後，我已經沒有一個人去旅行了。大學生的我曾經獨自一人在歐洲浪跡半年，又去印度背包了3個月。少年不知愁滋味，初生之犢不知道孤獨有甚麼不好，因為還未有機會品嘗過陪伴的樂趣、有旅伴的方便。



大學畢業之後，因為工作忙碌經常參加坊間旅行團，總有一票團友、同事，伴侶、家人陪伴。中年退休後，從事旅遊行業，自己也間中搞團，有粉絲陪我一齊去旅行，還有每年招呼全家族上郵輪，以及參加觀光局主辦的媒體團，寫旅遊書也必有攝影師同行，拍攝電視節目更加有成隊crew，自此旅行從來都不愁寂寞，只有兩人、四人、十多人一齊去旅行的分別。人是社會動物，群旅肯定是人生一大樂事。當然，旅遊時如果同伴唔夾，真係把屁同遊！



最近我接受挑戰，一個人去峇里島獨旅了4天，每天在今年才新開的Lyvin Melasti泳池別墅中同自己度蜜月，浪漫得來有點像是《Eat Pray Love》中的Julia Roberts。完全自由自我的放飛24小時，對我這個數碼遊牧族來講，其實同我在香港家中日常生活作息沒有大分別，都係做運動、寫稿、剪片及睡覺，而且空間更放縱，這間懸崖海邊的全新泳池別墅有2500呎，兩個睡房、三個廁所、一個書房，在香港無法享受到的私人空間。



項明生