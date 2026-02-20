Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

項明生 - 一個阿叔去峇里 | 非誠勿遊

非誠勿遊
非誠勿遊
項明生
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　獨旅，是身心堅韌的終極考驗，是內心強大的測試方法，這個我曾經擁有的獨特力量，就像我臉蛋上的膠原蛋白，隨青春流逝，已經喪失幾盡了。

　　自從大學畢業之後，我已經沒有一個人去旅行了。大學生的我曾經獨自一人在歐洲浪跡半年，又去印度背包了3個月。少年不知愁滋味，初生之犢不知道孤獨有甚麼不好，因為還未有機會品嘗過陪伴的樂趣、有旅伴的方便。

　　大學畢業之後，因為工作忙碌經常參加坊間旅行團，總有一票團友、同事，伴侶、家人陪伴。中年退休後，從事旅遊行業，自己也間中搞團，有粉絲陪我一齊去旅行，還有每年招呼全家族上郵輪，以及參加觀光局主辦的媒體團，寫旅遊書也必有攝影師同行，拍攝電視節目更加有成隊crew，自此旅行從來都不愁寂寞，只有兩人、四人、十多人一齊去旅行的分別。人是社會動物，群旅肯定是人生一大樂事。當然，旅遊時如果同伴唔夾，真係把屁同遊！

　　最近我接受挑戰，一個人去峇里島獨旅了4天，每天在今年才新開的Lyvin Melasti泳池別墅中同自己度蜜月，浪漫得來有點像是《Eat Pray Love》中的Julia Roberts。完全自由自我的放飛24小時，對我這個數碼遊牧族來講，其實同我在香港家中日常生活作息沒有大分別，都係做運動、寫稿、剪片及睡覺，而且空間更放縱，這間懸崖海邊的全新泳池別墅有2500呎，兩個睡房、三個廁所、一個書房，在香港無法享受到的私人空間。

項明生

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
15小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
12小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
11小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
10小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
6小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
11小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
7小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
13小時前
更多文章
項明生 - 卧底廣東短線團 | 非誠勿遊
　　每逢周末或香港公眾假期，深港各大口岸必定人潮洶湧。但我有次上午9時過關，被羅湖口岸的另一道風景線震驚。一出關口，數十手持旗仔的領隊用大聲公，互相叫囂，高頻令人駐足。關口聚集了過千名半百以上的香港退休人士，平均年齡60至70歲。拖着行李，人人都在搵幾十支不同顏色的旗仔。 　　我孤陋寡聞，甚少聽聞過旗仔上的香港旅行社，包括至愛假期、領華旅遊、香港星逸、金輝假期、360旅遊、如意假期、美食之旅
2026-02-06 02:00 HKT
非誠勿遊