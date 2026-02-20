胡慧沖 - 泰國治安再受質疑 | 筆泰沖動

近日有台灣媒體報道指，一名台灣網紅與大約十名朋友去泰國清邁旅遊，入住民宿期間，據稱深夜有人上門敲門，自稱要收「保護費」，開價約3萬泰銖。當事人表示對方態度帶壓迫感，但因為屋內人數較多，雙方冇進一步衝突，亦冇付款，對方最後自行離開！新聞傳出之後事件引起不少關注與討論。由於目前相關資訊主要來自當事人分享，外界既關心旅遊安全，也期待更多客觀證據能夠盡快釐清事件全貌。



整件事情實在令人憂慮，只可惜現今清邁警方還未對這宗案件有任何的解說，而網上仍未見有關片段或相片流出。其實10個年輕人一齊去旅行遇上這個事情，他們應該都有拍片或拍照的，因此都好希望他們能夠將這些證據盡快公開，令到壞人可以繩之於法！



甚至民宿方面可能都有CCTV的片段，希望相關資料可以早日放出來，一於把這些壞人趕盡殺絕！這不僅有助還原事情經過，也能避免外界過度猜測，同時保障旅客權益。畢竟一旦涉及治安問題，透明資訊對旅遊信心與公共安全都相當重要。



經常講泰國不是100%安全的地方，正如香港一樣也有壞人，也有劫匪也有凶徒，去世界各地旅行提高警覺都是應該的，但情況是否那麼恐怖，在曼谷和清邁經常有這些事情發生呢？如果是真的話，都希望泰國警方和泰國旅遊局都可以做多一點點，以保障所有遊客的安全和信心。



胡慧沖