查小欣 - 蘭桂坊的小雲南 | 查乜料

查小欣
3小時前
生活 專欄
　　蘑歡雲南小酒館（The Mushroom），上海著名雲南菜「蘑歡 Bistro」的姊妹店，落戶蘭桂坊，主打正宗滇菜，大廚團隊來自雲南，廚藝總監曾獲黑珍珠一鑽，堅持採用雲南高原原生菇菌如松茸、雞樅、牛肝菌、乾巴菌、羊肚菌、竹蓀等。

　　精彩菇菌宴有多款前菜：清新開胃的百香果油醋汁鳳梨鳳尾蝦、微辣甜酸的版納樹番茄燒椒茄子、豆香味濃外脆內滑的石屏包漿豆腐、鹹香的滇味鹽水豬肝配賣相特別的花紋花生。

　　一道菜包含兩種傳統手工藝的三年諾鄧火腿配手撕乳扇：雲南諾鄧火腿是「中國三大名腿」之一，以傳統工藝發酵三年而成，鹹香醇厚，搭大理白族獨創的手撕乳扇，乳扇外號「雲南奶酪」，以鮮牛奶混合酸漿加熱拉製，晾乾成薄片，奶香濃郁，嚼勁柔韌。

　　市面罕見的版納包燒雜菌，「包燒」是雲南傣族極具代表性的烹飪方式，精選多種時令野菌，裹上新鮮的芭蕉葉放炭火上慢慢烤熟，菇菌滲透芭蕉葉的清香。 

　　油淋雲南黃牛乾巴，似臘牛肉，香辣惹味，佐酒佳品，推介。丘北乾椒炒白葱（白牛肝菌）融合雲南兩大特產，菌香濃郁，辣而不辛。大理野果酸湯魚，湯底的酸取自雲南特有的野果發酵而成，果酸香氣獨特。

　　牛肝菌三杯雞，醬香四溢；主食過橋米線，有儀式感，豬骨湯底濃稠；街邊炒米線，夠鑊氣；甜品必食招牌鮮花餅，微甜，玫瑰花香仙氣。

　　這夜是雲南家常風味的極致體現，猶如置身小雲南。

查小欣

倒轉傘形防護罩保護雀鳥生蛋孵蛋。
查小欣 - 港鐵落馬洲濕地 | 查乜料
　　踏進港鐵落馬洲濕地，心曠神怡，32公頃的濕地約1.5個維園般大，有魚塘、沼澤、稻田、人工島等，在持續保育下，吸引超過280多種鳥類出沒，包括瀕危的黑臉琵鷺、禾花雀及歐亞水獺等，為免驚嚇雀鳥，一行人登上包了黑色物料、三層樓高觀鳥塔，從小窗中欣賞四周環境，此處是專供觀鳥人員在此觀察及記錄雀鳥的品種和數量。 　　最欣賞是獨有的升級鳥巢箱，用作保護雀鳥生蛋及孵蛋時，防止蛇爬上鳥巢箱捕食雀鳥，升級
2026-02-14 02:00 HKT
