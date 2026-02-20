鄧達智 - 鋒味馬仔大哥沙翁 | 智智樂GO

周刊攝製馬年特輯，源自筆者去年入冬後帶領好友9人成滴滴團，殺上開平赤水，從在地正宗台山黃鱔飯開始﹕順德勒流食魚、番禺沙灣薑埋奶及市橋容太Grace Coffee Roaster豐盛中、西、星馬下午茶、廣州永慶坊廣州酒家精緻版筵席、白天鵝賓館飲早茶⋯⋯主角－－隨時一早賣晒欖仁馬仔（薩琪瑪）﹕馬年食馬仔！



放棄名牌出品，選擇吾鄉街坊朗屏站旁，大大個壽桃牌廣告同一棟大廈一樓，以抗拒工廠預製，堅持手工點心隱世「鋒味廚房」的出品。



馬仔並不出現鋒味Menu，想吃？必須跟負責人之一惠蘭姐姐，向廚房點心哥仔特訂。



過年收蘿蔔糕收到手軟，幾乎戒吃澱粉質，蘿蔔糕頂多吃上幾口，全部轉送「華嫂冰室」及「傳麵世家」同事們；收到年糕歡喜，雞蛋煎香再抗拒甜食，忍不住必吃幾口，遺憾全世界好似撞邪，全部薑汁年糕。喜歡薑汁一回事，惜與年糕不夾，吃半口即停！



來去蘿蔔糕、薑汁年糕、沒有馬蹄的馬蹄糕⋯⋯想起「鋒味廚房」杏仁片馬仔，立即落單，製作幾盒連同家務助理Dee姐姐細心「芋蝦」（用樂昌炮彈芋頭，十幾日製作120盒），成全不一樣的年禮。



過年零食勾起沙翁的甜美回憶﹕舊居奧卑利街大館旁，差館內百年偉岸芒果樹百鳥齊鳴，碌落擺花街肥彭吃蛋撻打卡「泰昌」，在下獨愛沙翁。「泰昌」去遠，在香港想吃，只好麻煩Bro Johnny開車老遠跑去水鄉大澳，才可以吃到舊時風味。有朋友提議去筲箕灣一間陳年茶餐廳試試被排長龍的沙翁－－吃過，失望，雞蛋比例較少，更似吃麵粉；沒有雞蛋濃郁的香氣，單靠灑砂糖只算係劣質Donut，無論如何跟沙翁扯不上關係！



最近經常往返番禺市橋，在容太的華服高訂工作室「補課」，除了隔壁咖啡館打遍大灣區無敵手Cream Caramel，還有「大哥餐廳」沙翁；要吃品質高尚沙翁，香港難，廣州也難，好彩「大哥」提供，一杯港式鴛鴦奶茶，沙翁在手，天作之合！



鄧達智