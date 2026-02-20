Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧達智 - 鋒味馬仔大哥沙翁 | 智智樂GO

智智樂GO
智智樂GO
鄧達智
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　周刊攝製馬年特輯，源自筆者去年入冬後帶領好友9人成滴滴團，殺上開平赤水，從在地正宗台山黃鱔飯開始﹕順德勒流食魚、番禺沙灣薑埋奶及市橋容太Grace Coffee Roaster豐盛中、西、星馬下午茶、廣州永慶坊廣州酒家精緻版筵席、白天鵝賓館飲早茶⋯⋯主角－－隨時一早賣晒欖仁馬仔（薩琪瑪）﹕馬年食馬仔！

　　放棄名牌出品，選擇吾鄉街坊朗屏站旁，大大個壽桃牌廣告同一棟大廈一樓，以抗拒工廠預製，堅持手工點心隱世「鋒味廚房」的出品。

　　馬仔並不出現鋒味Menu，想吃？必須跟負責人之一惠蘭姐姐，向廚房點心哥仔特訂。

　　過年收蘿蔔糕收到手軟，幾乎戒吃澱粉質，蘿蔔糕頂多吃上幾口，全部轉送「華嫂冰室」及「傳麵世家」同事們；收到年糕歡喜，雞蛋煎香再抗拒甜食，忍不住必吃幾口，遺憾全世界好似撞邪，全部薑汁年糕。喜歡薑汁一回事，惜與年糕不夾，吃半口即停！

　　來去蘿蔔糕、薑汁年糕、沒有馬蹄的馬蹄糕⋯⋯想起「鋒味廚房」杏仁片馬仔，立即落單，製作幾盒連同家務助理Dee姐姐細心「芋蝦」（用樂昌炮彈芋頭，十幾日製作120盒），成全不一樣的年禮。

　　過年零食勾起沙翁的甜美回憶﹕舊居奧卑利街大館旁，差館內百年偉岸芒果樹百鳥齊鳴，碌落擺花街肥彭吃蛋撻打卡「泰昌」，在下獨愛沙翁。「泰昌」去遠，在香港想吃，只好麻煩Bro Johnny開車老遠跑去水鄉大澳，才可以吃到舊時風味。有朋友提議去筲箕灣一間陳年茶餐廳試試被排長龍的沙翁－－吃過，失望，雞蛋比例較少，更似吃麵粉；沒有雞蛋濃郁的香氣，單靠灑砂糖只算係劣質Donut，無論如何跟沙翁扯不上關係！

　　最近經常往返番禺市橋，在容太的華服高訂工作室「補課」，除了隔壁咖啡館打遍大灣區無敵手Cream Caramel，還有「大哥餐廳」沙翁；要吃品質高尚沙翁，香港難，廣州也難，好彩「大哥」提供，一杯港式鴛鴦奶茶，沙翁在手，天作之合！ 

鄧達智

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
15小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
12小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
11小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
10小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
6小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
11小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
7小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
13小時前
更多文章
鄧達智 - 大地Q爆冷烏冬 | 智智樂GO
　　未算100% No Carb Diet（脫澱粉食療），但仍是誠心減免粥、粉、飯、麵、麵包及糕點甜品自我控制食療主義者；澱粉進食能控則控，能減則減。 　　老友記唐美人Cally出盡九牛二虎吃奶之力，一再催谷吃過幾次拉麵及雞白湯拉麵；背後老闆Serene Cheng孜孜不倦，不斷投資，不斷推陳出新，最新一波：從福崗空降「大地烏冬」，食材及調味品不在話下，連廚師領軍人物，亦從福崗請來，務求原汁
2026-02-13 02:00 HKT
智智樂GO