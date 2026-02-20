七仙羽 - 屬蛇桃花旺 事業遇貴人 | 七仙語

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽
3小時前
　　屬蛇人士在蛇年犯太歲，經歷了很多的變動，踏入2026年，運勢由去年的不好到今年開始變好，告別了2025年谷底，今年有大貴人幫助，並且桃花旺，雖然是霧水桃花年，但是心情開心，喜事連連。

　　屬蛇人士受到這些星宿的影響，包括以下一些星宿。

　　祿勳︰代表有正財運，勤勞有功，職場上有升職加薪的機會，有利文職或管理人員。

　　太陽：主貴人運旺、男性貴人相助，能提升氣場，化險為夷。

　　咸池：有霧水桃花，交際應酬頻繁，人緣佳，有利異性緣。

　　病符：健康方面瑣碎毛病多，容易有舊病復發或慢性病纏身，需注意睡眠及抵抗力。

　　亡神：代表失魂、恍神，工作上易出錯，情緒容易陷入低潮或產生悲觀思想。

　　陌越/的煞：代表需要適應新的環境或轉變（如搬家、轉職），帶來工作與心靈上的壓力。

　　天官符：小是非、官非，提醒言行低調，小心契約簽署。

　　全年運勢明顯好轉，貴人運強勁，適合拓展人脈和新計劃。桃花運佳，人際關係良好，感情桃花旺盛，多人追求，已婚的有機會有孩子。單身者有機會脫單，有伴侶者需與另一半多溝通，避免受「霧水桃花」影響，有伴侶的人士要小心和異性的相處。   

　　健康方面要留意，特別是腰、腿容易痛，泌尿系統有問題，所以不要太操勞。另外，容易有交通事故，開車人士要小心，會容易有交通意外或者被抄牌。

　　事業方面，有貴人提攜，工作有升職加薪機會，尤其女性消費者為主的行業更具優勢，男士會有女性的貴人幫助。正財穩定，今年的理財計劃可見回報，但需謹慎理財，避免高風險投資，見好就收，因為偏財不旺。   

　　整體是穩中求進、開拓發展的時期，尤其在春夏之際把握機會，秋冬時節需防範小人與是非，投資有機會破財。農曆四月前仍有負面情緒影響，需保持冷靜，六月後能徹底擺脫。

