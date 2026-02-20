林靖風 - 共振之靈－－Astrolabe（星盤） | 優雅以後

香港媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）與團隊XCEED在大型半球體藝術空間FutureScope展開第二樂章「共振之靈－－Astrolabe（星盤）」。走進幽暗的半球體內，首先映入眼簾的是中央緩緩轉動的多個圓輪，宛如星體的軌跡，也對應着人類身體的七個脈輪。



作品分為四個場景：第一章以點雲呈現香港地標－－赤鱲角機場、青馬大橋、山頂凌霄閣等－－從城市地圖取材，在空間中反覆交疊出曼陀羅般的圖像。第二章將天文學與星體結合傳統文化符號，如易經與《推背圖》，並透過人工智能不斷演化，訴說人類歷史與天文之間的聯繫。



第三章如同一件樂器，以天文軌道為概念，透過立體光雕投影技術，依據觀眾所在位置產生聲響。當一道線劃過就觸發音效，彷彿觀眾透過投影與裝置互動連結。當觀眾移動時，與他人距離的變化又產生共鳴音，構築出偶然的協調。



最後一章則將一切化為抽象粒子，在空間中盤旋飄浮，象徵將過去的經歷化繁為簡，歸零後重新開啟旅程。旋轉與吸收的狀態，如同人類在成長過程中不斷學習與累積經驗，最終成為獨一無二的個體。每一段走過的道路，都蘊藏着無盡的意義。



林靖風