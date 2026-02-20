KellyChu - 笑說：「想教全世界小朋友跳」 汕頭女孩新春花車巡遊獻舞驚艷 | Executive日記

旅發局每年大年初一舉行花車巡遊賀新春，亦邀請來自五湖四海嘅表演隊伍載歌載舞，點燃節日氣氛。今年表演隊伍中焦點要數「普寧富美青年英歌隊」，站於隊伍前方C位帶頭嘅是一名小女孩，她雖然個子小小，但跳起英歌舞嚟卻氣勢十足，令人眼前一亮。



小女孩名字係莊恩琪，被譽為「中國小小非遺傳承人」。她來自廣東汕頭潮陽區貴嶼鎮，由於爸爸和爺爺都係當地英歌隊隊員，自小耳濡目染下喜歡上英歌舞。她透過模仿大人慢慢學識一些動作和技巧，後來更主動上網自學，請教不同前輩，逐漸掌握左右槌、平槌、拜槌等招式，打鼓、翻觔斗、「走蛇步」這些高難度動作，都難不倒她。



英歌係流行於潮汕地區嘅傳統民間舞蹈，以表演《水滸傳》梁山好漢故事為主題，講求氣勢及節奏，邊走邊舞。莊恩琪年紀雖小，卻絲毫沒有怯場，她跟隨舞隊到處演出，步伐鏗鏘、動作嫺熟，全身散發出嘅自信，感染途人。她去年更隨「普寧富美青年英歌隊」在央視春晚登台亮相。



今年來到香港，莊恩琪以一襲粉色戰袍打頭陣領隊，於尖沙咀街頭上演氣勢磅礡英歌舞，吸引眾人目光。翌日年初二，「普寧富美青年英歌隊」及莊恩琪還去到昂坪市集，讓更多香港市民能夠近距離感受「中華戰舞」魅力。



莊恩琪說：「在家門口跳，是給爺爺奶奶和村裏人看，熱鬧；來香港跳，可以跟不同國家和地區的小朋友玩，更熱鬧。」，「我想教全世界的小朋友怎麼跳英歌舞。」父親則坦言，恩琪跳英歌舞是為興趣，目前仍以學習為主，空餘時間傳承非遺。



