Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 笑說：「想教全世界小朋友跳」 汕頭女孩新春花車巡遊獻舞驚艷 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

旅發局每年大年初一舉行花車巡遊賀新春，亦邀請來自五湖四海嘅表演隊伍載歌載舞，點燃節日氣氛。今年表演隊伍中焦點要數「普寧富美青年英歌隊」，站於隊伍前方C位帶頭嘅是一名小女孩，她雖然個子小小，但跳起英歌舞嚟卻氣勢十足，令人眼前一亮。

　　小女孩名字係莊恩琪，被譽為「中國小小非遺傳承人」。她來自廣東汕頭潮陽區貴嶼鎮，由於爸爸和爺爺都係當地英歌隊隊員，自小耳濡目染下喜歡上英歌舞。她透過模仿大人慢慢學識一些動作和技巧，後來更主動上網自學，請教不同前輩，逐漸掌握左右槌、平槌、拜槌等招式，打鼓、翻觔斗、「走蛇步」這些高難度動作，都難不倒她。

　　英歌係流行於潮汕地區嘅傳統民間舞蹈，以表演《水滸傳》梁山好漢故事為主題，講求氣勢及節奏，邊走邊舞。莊恩琪年紀雖小，卻絲毫沒有怯場，她跟隨舞隊到處演出，步伐鏗鏘、動作嫺熟，全身散發出嘅自信，感染途人。她去年更隨「普寧富美青年英歌隊」在央視春晚登台亮相。

　　今年來到香港，莊恩琪以一襲粉色戰袍打頭陣領隊，於尖沙咀街頭上演氣勢磅礡英歌舞，吸引眾人目光。翌日年初二，「普寧富美青年英歌隊」及莊恩琪還去到昂坪市集，讓更多香港市民能夠近距離感受「中華戰舞」魅力。

　　莊恩琪說：「在家門口跳，是給爺爺奶奶和村裏人看，熱鬧；來香港跳，可以跟不同國家和地區的小朋友玩，更熱鬧。」，「我想教全世界的小朋友怎麼跳英歌舞。」父親則坦言，恩琪跳英歌舞是為興趣，目前仍以學習為主，空餘時間傳承非遺。

KellyChu

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
15小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
12小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
11小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
10小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
6小時前
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
11小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
7小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
13小時前
更多文章
恒基地產邀請300名長者於美麗華酒店共進團年飯。
KellyChu - 恒地邁向50載辦兩大活動 邀3500人「同樂」迎新歲 | Executive日記
　　恒基兆業地產今年迎來50周年，為慶祝這半世紀歷程，過去一個月已啟動多項活動。適逢農曆新年，恒地於本月14日及15日分別舉辦「恒基50載．馬年耆樂團年宴」及「恒基兆業地產50周年社區同樂日」，兩項活動共邀請3500名長者、年輕人及基層家庭參與，感受佳節喜慶氣氛。 　　團年宴邀請300名來自博愛江夏圍村、恒莆新苑兩個過渡性房屋項目，以及觀塘區基督教家庭服務中心的長者，於美麗華酒店共進團年飯，
3小時前
Executive日記