方保僑 - 中國能源優勢重塑AI競賽格局 | 方程式

方保僑
3小時前
　　今日係大年初四，祝各位頭條日報讀者一馬當先，馬到功成！

　　當全球科技巨頭爭奪人工智能霸權之際，一場關乎電力供應的隱性戰爭正悄然展開。中國電力企業聯合會最新數據顯示，截至2025年底，全國再生能源發電裝機容量突破18億千瓦，佔比逾六成。更具指標意義的是，2026年中國太陽能發電裝機規模將首次超越煤電，而風電與太陽能合計將佔全國發電裝機的一半。這絕非單純的能源轉型成就，而是為即將到來的AI時代奠定的戰略基石。

　　人工智能發展的本質是算力競賽，而算力背後是一場電力之爭。根據國際能源總署報告，AI專用數據中心電力需求將由2024年的4吉瓦，激增至2035年的123吉瓦，增幅達三十倍。一座百兆瓦規模的AI數據中心，其耗電量相當於十萬戶家庭用電。訓練大型語言模型則需要消耗2.4億度電。這些數字顯示穩定、充沛而成本可控的電力供應已成為AI發展的生命線。

　　中國的能源優勢並非偶然，過去三年，中國太陽能年均新增裝機容量高達270吉瓦，擴張速度居全球之冠。在建的大型公用事業規模太陽能及風電項目合計裝機容量達339吉瓦，佔全球總量近三分二，是美國的八倍有餘。這種規模化的清潔能源建設，配合強大的電網基礎設施，展現了強大的電力調配能力。

　　馬斯克曾直言：「未來誰能解決電力問題，誰才能真正贏得AI競賽。」當AI成為新一輪科技革命的核心引擎時，電力重要性早已與晶片並列。中國在再生能源的迅速崛起，不僅讓其在全球能源轉型中佔據主導，更為AI產業構築了堅實後盾。這場攸關未來主導權博弈，中國憑藉能源自給及綠電優勢，正逐步掌握通往AI時代的能源話語權。

香港互動市務商會創會會長
香港資訊科技商會榮譽會長
方保僑

方保僑 - 比亞迪成為電動車銷售冠軍的背後 | 方程式
　　多謝《頭條日報》編輯的賞識，讓我有機會在此專欄「方程式」，與大家分享資訊科技與創新產業的最新見聞。 　　近年全球電動車市場競爭越趨激烈，2025年尾的銷售數據終於令局勢塵埃落定，比亞迪（BYD）全年銷量達到225萬輛，成功超越Tesla的164萬輛，正式登上全球電動車龍頭寶座。雖然Tesla在技術層面仍具領先優勢，無論是自動駕駛技術、電池管理系統抑或整體性能上，依然是業界標竿，但商業勝負
2026-02-06 02:00 HKT
方程式