麥華章 - 正宗越南咖啡體驗

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
3小時前
生活 專欄
　　越南咖啡享負盛名，嗜喝咖啡同時對咖啡品質要求高的我，也頗愛喝越南咖啡。最近，我於九龍圓方的時尚越南食府Bistro Hoi An，品嘗了該店攜手越南高質素咖啡生產商Hoi An Roastery所推出別具風味與特色的正宗越南咖啡。

　　首次踏足越南是1973年，那時越戰尚未結束，我造訪了南部的西貢及充滿法式風情的山城大叻，印象相當深刻是所到處，都見民眾喜在咖啡館或街頭咖啡檔，邊歎咖啡邊休息或與朋友聊天，加上該國別具一格的咖啡沖調法，形成其獨特咖啡文化，而該國的咖啡文化可追溯至19世紀中葉法國殖民統治時期，有殖民者引入了咖啡豆種植，越戰結束後，為振興經濟，越南政府於70年代中開始大力發展咖啡種植業，經40多載耕耘，越南已發展成僅次於巴西的全球第2大咖啡生產國。而創立於2015年的Hoi An Roastery，秉承可持續發展與公平貿易理念，專注於越南生產高質羅布斯塔（Robusta）及特選阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，並以專業烘焙工藝來突出咖啡的平衡感、甘甜度與純正風味。

　　Bistro Hoi An的九龍圓方及屯門黃金海岸分店，從今年2月起與扎根越南古城會安的Hoi An Roastery合作，採用後者所供應的羅布斯塔咖啡豆，炮製了多款越南風味咖啡，包括可熱飲或凍飲的「經典煉奶咖啡」（見圖）、創意特調如「海鹽咖啡」及「雞蛋咖啡」，另備有多款意式濃縮咖啡供選擇，豐富咖啡愛好者的味覺旅程。

　　飲後評：以經重烘焙的羅布斯塔咖啡粉，放金屬滴漏壺內，用沸水沖泡後，讓濃郁的咖啡緩緩滴落盛有煉奶的杯中熱飲，或加冰塊凍飲，這就是越南獨特沖調的經典煉奶咖啡。羅布斯塔咖啡豆的特點是咖啡因含量高、咖啡味濃、苦澀味重、口感厚實豐盛，而煉奶的甜美，恰好完美平衡羅布斯塔咖啡豆的強烈苦澀味，而前者帶焦糖、朱古力和堅果的風味，同時在舌尖上迸發釋放，直令人飲到愛不釋口！

麥華章

