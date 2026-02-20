馮程淑儀 - 香港國際文化高峰論壇3月重臨西九 | WestK 留聲機

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮程淑儀 - 香港國際文化高峰論壇3月重臨西九

馮程淑儀
3小時前
專欄
　　2026年是國家「十五五」規劃開局之年，香港各界都積極探討如何對接國家下一個五年規劃。文化藝術界熱切期望「十五五」規劃會進一步支持香港發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

　　過去五年，西九管理局推動文化區成為國際級文化樞紐，採取「引進來、走出去」策略，成功建立遍及全球的合作網絡。2024年首屆「香港國際文化高峰論壇」，管理局邀請廿多位頂尖文博機構領袖擔任主講嘉賓，並簽署21份合作協議，與夥伴機構建立長期合作關係。短短兩年已落實多項重要合作成果，包括由香港故宮文化博物館與法國凡爾賽宮合辦展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮」、由M+與巴黎國立畢加索藝術館合辦展覽「畢加索－－與亞洲對話」等。我們更將西九豐富多元的節目內容帶到全球多個城市巡展和巡演，包括M+策展的「貝聿銘：人生如建築」、香港故宮文化博物館策展的「金彰華彩」，以及由西九委約的原創粵語音樂劇《大狀王》等，讓不同背景的觀眾認識香港文化藝術水平能在世界文化版圖佔一席位。

　　踏入2026年，西九將進一步加強在全球文化格局中的影響力。今年3月22日至23日第二屆「香港國際文化高峰論壇」，我們邀請25位來自六大洲的主講嘉賓就藝術與社區的關係分享真知灼見。我們亦會於論壇期間與頂尖文化藝術機構簽署合作協議，進一步擴大西九的國際合作網絡。此外，今年10月，西九將主辦「亞太表演藝術中心協會2026年年會」，適逢協會成立30周年，香港主辦年會別具意義。

　　「十五五」規劃將於3月兩會正式出台，去年10月審議通過的「十五五」規劃建議提出「深化文明交流互鑒，廣泛開展國際人文交流合作，鼓勵更多文化企業和優秀文化產品走向世界」。行政長官已表明政府將首次制訂香港的五年規劃。西九期望透過其國際網絡和東西文化薈萃的獨特優勢貢獻香港和國家。

