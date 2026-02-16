李夢 - 願新年，勝舊年 | 在島上讀書
閱讀更多
內容
馬年新春，重讀老舍先生的經典散文《北京的春節》，猶如走入一場聲色味俱全的年俗盛宴。這篇創作於1951年的短文，樸實、醇厚，依時間為序鋪陳臘八、小年、除夕、元宵的年節習俗，從熬臘八粥、泡臘八蒜，到掃房、守歲、逛廟會、鬧花燈等，都寫得生動傳神，滿紙溫情。
在《北京的春節》文中，民俗不再是遙遠的、歷史深處的，而是你我身邊有溫度、有畫面的物事。作家寫孩子盼望過年的雀躍、團圓餐桌上一粥一飯的講究，再配合畫家于大武創作的插圖，文字與圖畫相映成趣。例如，老舍寫臘八粥是「小型農業展覽會」，畫中便細緻呈現米、豆、乾果的豐富品類；形容臘八蒜「色如翡翠」，便以工筆暈染透亮翠色，醋罈紋理亦清晰可見。
此書不僅是散文名篇，也可說是北方中國的年俗檔案。無論都市生活如何快捷，團圓、敬祖、祈福、迎新的節日情感從未改變。年味從不是抽象的概念，它在絢爛的煙花裏，在揮春的筆墨間，也在團年飯的餐桌上，融入我們的記憶和文化血脈，長長久久，生生不息。
借此佳作祝福各位讀者，新的一年喜樂安康，馬到功成！
李夢
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT