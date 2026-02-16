Executive日記 - VTC電動車維修課程 一條龍助800專才轉型 | Executive日記

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
7小時前
　　綠色能源越趨普及，電動車發展更係一日千里，為應付市場對人才嘅需求，職業訓練局（VTC）早年便開設「電動車維修持續專業進修課程」，協助在職技術人員喺公餘時間進修，無縫銜接產業轉型；至今已開辦逾50班，為業界培訓近800名專才。

　　機電工程署將電動車維修服務，納入自願註冊計劃，分為基礎、低壓及高壓3個級別。VTC係全港唯一同時涵蓋基礎、低壓及高壓課程嘅培訓機構，為在職人士構建入門到進階嘅「一條龍」晉升階梯。從業近28年嘅李卓桁（圖左），是電動車維修課程畢業生。佢從小熱愛汽車，中學畢業後，從車行學徒嘅「洗車」與「文件遞送」起步；到現時，不僅負責汽車貿易，更帶領團隊，用標準化程序進行電壓測試及故障檢查，親身見證行業從燃油時代邁向電動化。

　　佢形容，VTC「每一堂課的新知識、工具和方法，回到維修廠立刻就能應用，越學越有動力。」又坦言：「行業變了，技術也要更新，不跟上就隨時被淘汰。」

