Executive日記 - 年初三起中環新熱點 Central Yards通道啟用 | Executive日記

恒基地產宣布，中環新海濱旗艦項目Central Yards接駁國際金融中心商場同中環碼頭連接大樓嘅全新臨時行人通道，會喺星期四、亦即係年初三正式啟用，進一步優化海濱步行網絡嘅體驗。呢條全新臨時行人通道，兩端連接點毗鄰現有行人天橋嘅兩端，配置24小時空調系統同藝術元素，為公眾提供更舒適嘅步行環境。連接中環碼頭部分，就採用半開放式設計，與中環海濱一帶、維港景致及大自然無縫融合。小妹覺得，好可能就係下個city walk熱點！



全新臨時行人通道啟用後，現有嘅行人天橋會同時封閉，進行拆卸。當Central Yards第一期商場啟用嗰陣，臨時行人通道亦會拆卸，並改造為富活力嘅多功能綠化海景平台。公眾屆時將可經由商場通道，便捷舒適咁往返中環海濱同國際金融中心。



Central Yards以「橋」為設計理念，連繫中環核心、周邊社區、大會堂及維港，並設有大型公共綠化空間，俾市民、旅客同商戶使用。項目第一期計劃今年第二季平頂，2027年開幕，第二期預計2032年落成，將進一步提升中環成為兼具創新與活力嘅國際地標。



Executive日記