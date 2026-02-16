李純恩 - 收爐了 | 好好過日子

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
7小時前
　　今天大年廿九，今年沒有年卅，所以明天就是新年了。

　　中國人以今天作為一年之終結，今晚收爐，明天過年。我們寫稿的也一樣，今天這一篇就是歲晚收爐之作，再跟各位見面的時候，蛇去馬來，已是新年。

　　以往此時，總有些新年展望，盼望來年如何如何。但隨着年紀增長，越來越知道世事難料，展望還是少一些好。只因展望便是期望，有期望就是有所求，求得到固然好，求不到，期望會化成失望，失望的後果可大可小，為免心情忐忑，倒不如少些展望多顧眼前，實在些，心境反而平靜，心境平靜了，凡事兵來將擋，水來土掩，過日子便也自在些。

　　這當然也跟個人性格有關，我是這麼想的，你若不認同，大可大大地去展望，我也真心祝你心想事成願望變真，至於祝福順耳的好聽話，留到新春開年再說也不遲，今天只想大家好好享受今晚的團年之樂，跟喜歡的人開開心心溫溫暖暖吃一頓年夜飯，樂在當下。人生最好的事情，莫過於樂在當下，當下如果不樂，高瞻遠矚也多是空談。

　　前兩天有朋友說，她聽相士提醒，說馬年世事紛亂，生活和工作不宜太多動作太過進取，凡事須要靜下心來，以靜制動才是上策。這其實說的是一個道理，不一定只是馬年，甚麼年都適用，也不管你生肖屬相，甚麼人都一樣。歲晚收爐，到此打住，祝你快樂跨過年關，我們明年再見。

