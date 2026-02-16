李丞責 - 十二生肖 馬年運勢（一） | 李丞責博士玄學信箱
新年將至，近期收到大量讀者來信，詢問來年流年運程。本期我們先從鼠、牛、虎、兔四個生肖談起。
‧鼠： 屬鼠人士今年正沖太歲，建議前往廟宇攝太歲以祈平安。事業方面，「天廚」、「唐符」入命，利於餐飲、美感及創意行業。財運易有大額開支，可考慮置業保值，以「主動花錢」化解大耗之象。健康須留意家宅水火險。感情則不宜刻意尋求突破，已婚者應多關心伴侶。
‧牛： 屬牛者今年與太歲相害，壓力倍增。幸得「紫微」、「國印」吉星高照，利於升職加薪、創業或進修專業資格。財運須審慎投資，切忌衝動投機。健康面臨天險威脅，參與爬山或潛水等戶外活動必須注意安全。愛情路上宜收斂脾氣，與家人多作溝通。
‧虎：屬虎者今年運氣平穩，但仍應以防守為主。事業上壓力與是非較多，宜一笑置之，屬狗者為貴人。財運可在東北文昌位擺放綠色物品或文昌塔催旺。健康須慎防重型機器受傷，忌觸碰陌生動物。感情逢「紅艷」星，緣分精彩但短暫，建議抱持隨緣態度。
‧兔：屬兔人士今年太歲相破，凡事需先破後成。事業受「八座」加持機會眾多，但應集中火力，避免雜而不精。財運有「福星」、「天德」入命，抽獎運強。健康提防呼吸系統毛病。愛情方面，「天喜」利婚嫁添丁，但受「桃花、咸池」影響關係較複雜，宜果斷抉擇以免緋聞纏身。
祝大家馬成行好運，馬到功成！
