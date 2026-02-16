Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 十二生肖 馬年運勢（一） | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　新年將至，近期收到大量讀者來信，詢問來年流年運程。本期我們先從鼠、牛、虎、兔四個生肖談起。

‧鼠： 屬鼠人士今年正沖太歲，建議前往廟宇攝太歲以祈平安。事業方面，「天廚」、「唐符」入命，利於餐飲、美感及創意行業。財運易有大額開支，可考慮置業保值，以「主動花錢」化解大耗之象。健康須留意家宅水火險。感情則不宜刻意尋求突破，已婚者應多關心伴侶。

‧牛： 屬牛者今年與太歲相害，壓力倍增。幸得「紫微」、「國印」吉星高照，利於升職加薪、創業或進修專業資格。財運須審慎投資，切忌衝動投機。健康面臨天險威脅，參與爬山或潛水等戶外活動必須注意安全。愛情路上宜收斂脾氣，與家人多作溝通。

‧虎：屬虎者今年運氣平穩，但仍應以防守為主。事業上壓力與是非較多，宜一笑置之，屬狗者為貴人。財運可在東北文昌位擺放綠色物品或文昌塔催旺。健康須慎防重型機器受傷，忌觸碰陌生動物。感情逢「紅艷」星，緣分精彩但短暫，建議抱持隨緣態度。

‧兔：屬兔人士今年太歲相破，凡事需先破後成。事業受「八座」加持機會眾多，但應集中火力，避免雜而不精。財運有「福星」、「天德」入命，抽獎運強。健康提防呼吸系統毛病。愛情方面，「天喜」利婚嫁添丁，但受「桃花、咸池」影響關係較複雜，宜果斷抉擇以免緋聞纏身。

　　如想看到更詳盡的影片解說或其他玄學及傳統文化知識，可關注我：

抖音：李丞責（李承責）（抖音號：83323140969）/小紅書：李丞責（小紅書號：95475659120）/微信視頻號：李丞责師父說（注意「责」字為簡體）/Facebook及IG：李丞責

　　祝大家馬成行好運，馬到功成！

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
11小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
21小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
11小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
11小時前
01:29
領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理
突發
13小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
17小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
14小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
投資理財
3小時前
更多文章
李丞責 - 馬年催旺桃花 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士你好！好快又到情人節，但40幾歲的我仲係單身，每年都覺得好失落。請問有甚麼方法可幫我催旺桃花運？ 　　今年立春已過，正式進入丙午馬年。今年最關鍵的桃花方位在「東南」。馬年的「九紫右弼星」飛臨此處，九紫星五行屬火，是當運的喜慶大吉星，主理桃花、姻緣及各類喜事。想催旺感情的朋友，首要任務是保持家宅東南方的整潔明亮。建議大家可以擺放今年特別設計的新產品——「心心相印喜洋洋桃花燈」。這款擺
2026-02-09 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱