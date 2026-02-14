林靜 - 粉紅色的不安 | 紅棉樹下

走進上環WMA Space展館，撲面而來的粉紅色溫柔得像棉花糖。那是寶安娜（Pollyanna）的顏色－－那個永遠快樂的經典兒童文學角色，如今在香港藝術家黃慧妍手中，住進了「佳德新村」。



名字像童話小鎮，陽光燦爛得過分整齊。AI生成的風景美得像示範單位，偏偏藝術家不修圖。像素裂縫留低，像打斷社交媒體麻木滑動的刺點。



這是WMA雙年度主題「希望Hope」的首個委約創作。當正能量成為流暢口號，當「開心啲啦」變相把不滿推回暗處，黃慧妍親身演繹寶安娜，思索樂觀主義如何被塑造、被期待、被視為理所當然。



《比紅少一點，比白多一點》的錄像反覆着獨白：「說我仍懷有希望，其實是在欺騙你。」歷史碎片與生活日常交錯，像斷續畫面般干擾。那些刻意的停頓，把慣性觀看變成沉澱空間。



她的Instagram短片裏，寶安娜不停說話、微笑、行走。重複本身已是疲勞。AI製造過剩與瑕疵，抗衡精雕細琢的「美學」。不安與怒氣不再藏起，而是與希望並存。角色積極正面，卻在關鍵時刻瓦解。



這不是否定希望，而是展開一個真誠的現實，容許疑惑、諷刺與關懷共存。



寶安娜的人設從沒崩壞。只是當她住進過分美好的新村落，美好忽然有了修羅場的氣味。粉紅色像忽明忽暗訊號，溫柔體貼和諧，但同時帶着規範馴服。



我們還可否懷抱希望的同時，承認有時真的好累？展覽沒說。它只是安靜地讓裂縫留低。



林靜