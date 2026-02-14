Executive日記 - 7 - Eleven進駐啟德零售館3 設精品及盲盒專區等你掃貨 | Executive日記

踏入新一年，7-Eleven繼續馬不停蹄開拓創新顧客體驗，於啟德零售館3揭幕全新概念店，結合革新零售空間設計、多元化購買體驗，打造精品潮玩新地標！新店首設7-Eleven最大的人氣精品及盲盒專區、偶像周邊專區、扭卡專區，迎合新世代顧客需求，帶來驚喜處處的全新顧客體驗。



全新概念店雲集多款廣受歡迎嘅人氣角色，包括：燦子、CHIIKAWA、Joguman、mofusand等系列精品，更有SANRIO第一至三代應援袋，產品種類涵蓋公仔、吊飾掛件、文具、生活用品及日常小配件等，應有盡有，另外多款限量精選動漫福袋亦同步登場，務求一站式滿足各位粉絲嘅購物癮。



全新寵物專區更正式進駐啟德概念店，為愛寵人士帶來一系列多元化寵物產品及食品，迎合毛孩不同需要。新店也繼續有人氣自家品牌7仔食檔及7CAFÉ，供大家品嘗香港地道小食及隨時隨地歎到咖啡。



