Executive日記 - 7 - Eleven進駐啟德零售館3 設精品及盲盒專區等你掃貨 | Executive日記

KellyChu
6小時前
生活 專欄
　　踏入新一年，7-Eleven繼續馬不停蹄開拓創新顧客體驗，於啟德零售館3揭幕全新概念店，結合革新零售空間設計、多元化購買體驗，打造精品潮玩新地標！新店首設7-Eleven最大的人氣精品及盲盒專區、偶像周邊專區、扭卡專區，迎合新世代顧客需求，帶來驚喜處處的全新顧客體驗。

　　全新概念店雲集多款廣受歡迎嘅人氣角色，包括：燦子、CHIIKAWA、Joguman、mofusand等系列精品，更有SANRIO第一至三代應援袋，產品種類涵蓋公仔、吊飾掛件、文具、生活用品及日常小配件等，應有盡有，另外多款限量精選動漫福袋亦同步登場，務求一站式滿足各位粉絲嘅購物癮。

　　全新寵物專區更正式進駐啟德概念店，為愛寵人士帶來一系列多元化寵物產品及食品，迎合毛孩不同需要。新店也繼續有人氣自家品牌7仔食檔及7CAFÉ，供大家品嘗香港地道小食及隨時隨地歎到咖啡。

黑貓和女神塔沃芮特毛絨掛件。
Executive日記 - 第二波「古埃及大展」周邊推近30款 港故宮館文創新品登場 藍色河馬女神掛件搶眼 | Executive日記
香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」周邊推出後大受歡迎，包括黑貓毛公仔等文創產品一度被搶至缺貨。踏入馬年，故宮館宣布，農曆新年期間將推出新一批近30款文創產品，繼續以古埃及文物為靈感，設計出木乃伊襪子、女神塔沃芮特毛絨掛件等創意周邊。 法老黑貓杯墊杯蓋超萌 　　第二波「古埃及文明大展」文創商品靈感來源之一係代表守護孕婦嘅女神塔沃芮特，其原型為雌性河馬。據悉早在埃及統一之前，動物就已經係
6小時前
Executive日記
中大校長盧煜明教授（中）聯同中大成員以及衛星合作單位出席衛星發射儀式。
Executive日記 - 與「香港青年科創號」實驗星組網 精細化監測環境 「港中大一號」AI大模型衛星成功升空 | Executive日記
首枚由香港高校直接參與設計、研發及應用嘅對地觀測衛星，成功升空！由香港中文大學研發嘅全球首顆面向城市可持續發展嘅人工智能（AI）大模型衛星－－「港中大一號」，昨日搭載捷龍三號運載火箭，喺廣東南海海域成功發射，順利進入預定軌道，將與之前發射嘅「香港青年科創號」實驗星組網，構建香港首個低軌衛星星座。 　　呢枚中大衛星係由政府創新科技署首次資助嘅對地觀測衛星項目。今年正值國家「十五五」規劃開局之年
2026-02-13 02:00 HKT
Executive日記