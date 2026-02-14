Executive日記 - 第二波「古埃及大展」周邊推近30款 港故宮館文創新品登場 藍色河馬女神掛件搶眼 | Executive日記

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」周邊推出後大受歡迎，包括黑貓毛公仔等文創產品一度被搶至缺貨。踏入馬年，故宮館宣布，農曆新年期間將推出新一批近30款文創產品，繼續以古埃及文物為靈感，設計出木乃伊襪子、女神塔沃芮特毛絨掛件等創意周邊。



法老黑貓杯墊杯蓋超萌



第二波「古埃及文明大展」文創商品靈感來源之一係代表守護孕婦嘅女神塔沃芮特，其原型為雌性河馬。據悉早在埃及統一之前，動物就已經係尼羅河流域部落嘅圖騰。隨着時代與文化演變，許多神靈仍保留咗祂們動物形態或特徵，證明了自然與神性之間嘅深刻聯繫。



除了可愛藍色河馬塔沃芮特之外，繼續有人氣王法老黑貓多款新品，例如琺瑯磁鐵、琺瑯扣針、簇絨杯墊和杯蓋、金屬書簽及法老貓咪抱枕等。新登場仲有獅身人面與金字塔間尺，可謂呼應咗古埃及人應用卓越而神秘嘅幾何測量技術，打造出令世人着迷嘅偉大金字塔。



下月登場嘅新展覽更帶來任頤《雲山策馬圖》、徐悲鴻《雙馬圖》等故宮博物院藏繪畫珍品，同市民一齊喜迎馬年。



法老貓咪簇絨杯墊和杯蓋。