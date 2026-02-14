查小欣 - 港鐵落馬洲濕地 | 查乜料

踏進港鐵落馬洲濕地，心曠神怡，32公頃的濕地約1.5個維園般大，有魚塘、沼澤、稻田、人工島等，在持續保育下，吸引超過280多種鳥類出沒，包括瀕危的黑臉琵鷺、禾花雀及歐亞水獺等，為免驚嚇雀鳥，一行人登上包了黑色物料、三層樓高觀鳥塔，從小窗中欣賞四周環境，此處是專供觀鳥人員在此觀察及記錄雀鳥的品種和數量。



最欣賞是獨有的升級鳥巢箱，用作保護雀鳥生蛋及孵蛋時，防止蛇爬上鳥巢箱捕食雀鳥，升級版除加裝了防護網外，還有倒轉傘形的防護罩，令蛇無法爬過，原來這是濕地團隊的創意，大可申請專利，而巢箱基座是用軌道枕木升級再造，環保之作。



濕地開墾稻田，種植水稻，為雀鳥提供食物；種植蓮花吸引喜歡在浮葉植物出沒的雀鳥如水雉，棲息環境佳，處處鳥蹤，還拾到完整雪白的羽毛。



魚塘設有各種生態浮島，吃了幾片在此種植的小小西洋菜苗，菜香鮮甜。特設竹製蚌排養殖淡水蚌，利用其去除水中雜質，用自然方式調節水質。



港鐵為學生提供全方位了解濕地生態的學習體驗，推進濕地的可持續發展，並正試驗有限度開放濕地的可行性，如真的讓公眾來欣賞這片濕地，屆時請安靜觀鳥，勿破壞環境，保持清潔。



查小欣

養殖淡水蚌去除水中雜質。