Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 港鐵落馬洲濕地 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　踏進港鐵落馬洲濕地，心曠神怡，32公頃的濕地約1.5個維園般大，有魚塘、沼澤、稻田、人工島等，在持續保育下，吸引超過280多種鳥類出沒，包括瀕危的黑臉琵鷺、禾花雀及歐亞水獺等，為免驚嚇雀鳥，一行人登上包了黑色物料、三層樓高觀鳥塔，從小窗中欣賞四周環境，此處是專供觀鳥人員在此觀察及記錄雀鳥的品種和數量。

　　最欣賞是獨有的升級鳥巢箱，用作保護雀鳥生蛋及孵蛋時，防止蛇爬上鳥巢箱捕食雀鳥，升級版除加裝了防護網外，還有倒轉傘形的防護罩，令蛇無法爬過，原來這是濕地團隊的創意，大可申請專利，而巢箱基座是用軌道枕木升級再造，環保之作。

　　濕地開墾稻田，種植水稻，為雀鳥提供食物；種植蓮花吸引喜歡在浮葉植物出沒的雀鳥如水雉，棲息環境佳，處處鳥蹤，還拾到完整雪白的羽毛。

　　魚塘設有各種生態浮島，吃了幾片在此種植的小小西洋菜苗，菜香鮮甜。特設竹製蚌排養殖淡水蚌，利用其去除水中雜質，用自然方式調節水質。

　　港鐵為學生提供全方位了解濕地生態的學習體驗，推進濕地的可持續發展，並正試驗有限度開放濕地的可行性，如真的讓公眾來欣賞這片濕地，屆時請安靜觀鳥，勿破壞環境，保持清潔。

查小欣

養殖淡水蚌去除水中雜質。
養殖淡水蚌去除水中雜質。
最Hit
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
17小時前
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
17小時前
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
保健養生
19小時前
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
01:54
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
飲食
18小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
11小時前
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
影視圈
12小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
14小時前
周天行（左）與林曉敏（右）入紙申請大律師認許，儀式將於本月28日舉行。資料圖片
律政司副刑事檢控專員周天行與高級檢控官林曉敏申請大律師認許 2月28日開庭處理
社會
2026-02-12 17:45 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
更多文章
查小欣 - 故宮新地標：星巴克 | 查乜料
　　再去西九故宮睇「古埃及文明大展」有驚喜，乍見剛進駐故宮G層的Starbucks概念店，用書法打造全港首個中文招牌：星巴克，書法家黃宣遊創作的真金箔字體刻在黑色木匾上，宮廷氣派十足，新店將精品咖啡與藝術融合，有多個獨家體驗及新產品。店內最吸睛是陶瓷藝術家王俊賢的瓷雕藝術裝置，呈現咖啡樹開花的美景，每片雪白樹葉形態都不一樣，優雅閒靜。多幅由藝術家魏舍椏創作的礦物顏料畫作創作，生動描繪咖啡豆生命周期
2026-02-06 02:00 HKT
查乜料