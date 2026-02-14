Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪 - 中外愛情宿命 | 無名指

譚紀豪
　　情人節是紀念Saint Valentine的日子，可惜我們對這位聖人所知甚少，除了有明確記載他死於2月14日，其他「事蹟」只是傳聞，包括他對抗禁婚令，秘密為情侶舉行婚禮，都是「野史」。有關傳說是真是假不重要，卻至少說明了西方人崇尚為愛犧牲的精神。

　　在地球另一面，中國自古就不相信自由戀愛，月下老人牽紅線的故事，正是要說明姻緣天注定，而月老作為神明亦無權「私定終身」，一切按手中「姻緣簿」來辦。傳說唐代書生韋固遇到月老，被告知賣菜陳婆三歲的女兒是他妻子，韋固不信，竟命僕人去殺害小女孩，也是她命不該絕卻留下傷疤，十幾年後韋固娶得刺史王泰養女，竟是當年的小姑娘。

　　這種愛情宿命論在中華文化中並不罕見，兩大民間傳奇《白蛇傳》和《梁祝》中，主角為愛情反禮教抗天命，都沒有好結果；梁祝死後化蝶，也不過是「精神上的勝利」。

　　別以為西方鼓吹自由戀愛會好一點，愛神丘比特是個頑皮小孩，蒙着眼睛亂點鴛鴦，突出了愛情的隨機性。愛神的出身更是諷刺，其母是情人眾多的欲望女神維納斯，丘比特是她與戰神瑪雅斯通姦後誕下的私生子。西方愛神也有自己的宿命，丘比特奉母命謀害凡間公主賽姬，竟被自己金箭誤傷而對賽姬一見鍾情，幾番周折最終走在一起。這是西式愛情宿命論，能醫不自醫。

　　月老童顏鶴髮，丘比特人細鬼大，他們還有一個共通點，前者繫黑線，後者射鉛箭，就能製造壞姻緣。但不論是紅線黑線，還是金箭鉛箭，都是逃不掉的宿命。

　　祝讀者情人節快樂！（IG︰@tamkeiho）

